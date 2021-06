Tartuffe - eigenwillige, aber kreative Inszenierung

Bensheim. „Keinen Tarte Shape Tape Concealer, keine Urban Decay Eyeshadow Palette, keine Tangle Teezer…?“ Diese Wortwahl erwartet der Zuschauer nicht in einem Bühnenstück von Molière. Doch genau dies haucht der Inszenierung, unter der Regie von Hermann Schmidt-Rahmer, eine gewisse Modernität ein. Die Woche junger Schauspieler startete am 13. Juni 2021 mit dem Stream des Stückes „Tartuffe“, verfasst von dem französischen Dichter Molière, welches am 12. Mai 1664 in Paris uraufgeführt wurde.

Die im Stream gezeigte Inszenierung von der Universität der Künste in Berlin wurde im Rahmen eines Ensembleprojekts des dritten Jahrgangs Schauspiel in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Kostümbild kreativ umgesetzt.

Im Hause Orgon schleicht sich ein scheinheiliger Betrüger ein: Tartuffe, der durch seine strengen Moralvorstellungen und religiösen Prinzipien die vollkommene Bewunderung des Familienvaters für sich gewinnen kann. Völlig geblendet von seiner Hingabe zu dem ungebetenen Gast, ignoriert Orgon die Widerstände und Anschuldigungen der restlichen Familie. Der Siegeszug Tartuffes scheint unaufhaltsam. Der Hausherr ist sogar bereit, Tartuffe die Hand seiner Tochter Mariane zu versprechen und ihm seinen ganzen Besitz zu überschreiben. Der Zuschauer muss Orgon dabei beobachten, wie er nicht mehr erkennen kann oder will, was um ihn herum Offensichtliches passiert oder wie es in der Inszenierung gesagt wird: „Er kann Wahrheit nicht mehr von Fake unterscheiden.“

Vor allem die Ausdrucksweise spielt in der Inszenierung der Berliner Universität eine wichtige Rolle, die Figuren wechselten zwischen einer „molièrischen“ Sprache aus dem Originaltext und der umgangssprachlichen Ausdrucksweise der heutigen Zeit. Dieser sprachliche Wechsel verlieh der Aufführung eine gewisse Dynamik. Nicht nur die Modernität der Sprache lässt sich auf die gegenwärtige Zeit beziehen, sondern auch das Thema, mit welchem sich das Stück befasst. Wie Machtergreifung und Beeinflussung die Wirklichkeit umformen kann, hat sich im Laufe der Weltgeschichte des Öfteren gezeigt. Auch das Frauenbild hat sich über die Jahrhunderte stark verändert, jedoch lassen sich bis heute noch Parallelen zu Molières Stück ziehen.

Die jungen Schauspieler überzeugten mit ihren darstellerischen Fähigkeiten. Besonders Sarah Schmidt, welche die redegewandte und sehr selbstbewusste Zofe Dorine verkörperte, beeindruckte durch ihre schauspielerische Leistung. Zweifelsohne im Mittelpunkt des Abends stand Maximilian Diehle, durch seine skurrile aber doch faszinierende Verkörperung des Tartuffes begeisterte er den Zuschauer. Die schauspielerische Leistung wurde durch das spartanische Bühnenbild, welches lediglich aus einem Stuhl bestand, noch einmal mehr betont. Zudem trug dies zum zeitlosen Charakter der Aufführung bei.

Die Bühne wurde mithilfe einer großen OBS-Platte verkleinert, wodurch ein schmaler Bühnenstreifen entstand. Hierdurch wurde die beengte und bedrückende Stimmung, die im Hause Orgon herrschte, unterstrichen. Die eigenwillige, aber kreative Inszenierung wurde auch durch die von Viktoria Posavec ausgewählten Kostüme unterstützt. Groteske und nicht zueinander passende Kleidungsstücke wurden bewusst gewählt und spiegelten das egozentrische Verhalten der einzelnen Figuren hervorragend wider. Teilweise war die Umsetzung jedoch etwas zu überspitzt, die zum Teil unnatürlichen Körperbewegungen oder die sehr freizügigen Auftritte finden vermutlich nicht jedermanns Zustimmung.

Ungeachtet dessen ist die Neuinterpretation des Stückes durchaus gelungen. Hermann Schmidt-Rahmer ist mit der Inszenierung der Komödie „Tartuffe“ von Molière ein unterhaltsamer und kurzweiliger Theaterband gelungen. Die Modernität und Aktualität des Stückes ist auch nach mehr als 300 Jahren zutreffender denn je. Eine klare Empfehlung für den nächsten Theaterbesuch.

Emely Behringer, AKG Bensheim