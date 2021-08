Targobank wird modernisiert

Bensheim. Die Targobank betreut ab dem 1. September ihre über 9600 Kunden in Bensheim in modernisierten Geschäftsräumen. Die Tochtergesellschaft der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale wird nach einer zweiwöchigen Umbauphase wieder mit einem Standort in Bensheim vertreten sein. Mehr als 370 000 Euro investiert die Bank in die Modernisierung des Standorts. Für den Umbau bleibt die Filiale ab heute (19.) bis einschließlich 31. August geschlossen. Ab dem 1. September ist die Filiale wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Auch in diesen herausfordernden Zeiten bleiben wir als Bank zuverlässig und bekennen uns zu unserem Standort hier in Bensheim“, sagt Filialleiter Viktor Luks. „Wir freuen uns darauf, unsere Kundschaft in den modernisierten Räumlichkeiten bald wieder beraten zu können“, heißt es abschließend. red