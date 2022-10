Tanzen kann Demenz vorbeugen

Bensheim. Dass Sport gesund ist, ist keine Neuigkeit. Dass man aber durch das Tanzen Demenz vorbeugen und eine Erkrankung hinauszögern kann, ist längst nicht so bekannt. Diese Zusammenhänge zu erklären und auch die positive Wirkung des Tanzens bekannt zu machen, hat sich die Tanzlehrerin Annika Osche aus Einhausen auf die Fahnen geschrieben.

Unter dem Titel „Tanzen gegen Demenz. Tanzen hält fit – Die beste Prävention gegen Demenz und Therapie bei Parkinson“ hält Annika Osche (Bild) am Montag, 24. Oktober, um 20.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach in Kooperation mit der TSV Auerbach einen kostenlosen, aktiven Vortrag mit Bewegungs-Beispielen für alle Vereinsmitglieder und Interessierten.

Im Interview erklärt Annika Osche, warum ihr das Thema am Herzen liegt und warum auch mangelndes Rhythmus-Gefühl keine Ausrede ist.

Frau Osche, Sie sind 36 Jahre alt und haben sich unter anderem auf das Thema „Tanzen als Demenz-Prävention“ spezialisiert. Wie kommen Sie auf dieses Thema?

Annika Osche: Ehrlich gesagt, fand ich es schon während meiner Ausbildung total interessant, als ich in einem Zeitungsartikel erfuhr, dass Tanzen wissenschaftlich bewiesen die beste Prävention gegen Demenz ist. Der Beruf Tanzlehrer bekam für mich dadurch irgendwie noch eine höhere Wertigkeit. Und als dann noch meine Oma und die Mutter meiner besten Freundin an Demenz erkrankten, beschäftigte ich mich immer intensiver mit dem Thema.

Wie oft und wie lange muss ein Mensch tanzen, damit sich die beste präventive Wirkung entfalten kann?

Osche: In einigen Studien haben Teilnehmer zweimal pro Woche 90 Minuten getanzt, ich gehe aber davon aus, dass auch einmal die Woche schon sehr viel bewirkt. Wichtig ist nur, dass man regelmäßig tanzt und vor allem regelmäßig Neues dazulernt und übt.

Welche Art von Tanz ist dafür am besten geeignet? Muss es der klassische Walzer sein oder funktionieren auch moderne Varianten wie Zumba und Co.?

Osche: Im Grunde funktionieren alle Varianten des Tanzens, sobald man dabei eben nicht stagniert, sondern auch immer wieder neue Dinge lernt und den Kopf anstrengen muss. Es gibt eine Studie, die sagt, dass das Paartanzen etwas effektiver sei, da man zusätzlich schneller entscheiden und reagieren muss. Also wenn er führt und sie folgt. Doch da man auch bei Zumba und Tanzfitness oft auf den Trainer reagieren muss, macht es, meiner Meinung nach, nur Nuancen aus.

Was ist mit Menschen, die kein Rhythmus-Gefühl haben?

Osche: Das ist überhaupt nicht schlimm. Entweder bekommt man im Laufe des Tanzens das Gefühl oder man passt sich an den Partner oder die anderen in der Gruppe an. Die Prävention ist trotzdem gegeben.

Wenn Sie das Thema in einem Satz konzentrieren müssten, wie lautet Ihre zentrale Botschaft?

Osche: Durch Tanzen kann man Demenz zwar nicht heilen, aber man kann die Krankheit damit so weit wie möglich hinauszögern oder sogar zur Stagnation bringen. Ganz kurz ist also meine Botschaft: Tanzen Sie der Demenz davon! ho