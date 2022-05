Tanzcafé, Tagesfahrt und Jubiläum

Auerbach. Der Juni 2022 wird in der Arbeiterwohlfahrt Auerbach von fünf Veranstaltungsterminen geprägt. Als Auftakt findet am Pfingstmontag (6.) im Bürgerhaus Kronepark von 15 bis 18 Uhr das monatliche „Tanzcafé für Junggebliebene“ statt. Für die Live-Musik zeichnet Alleinunterhalter Oskar Ringhof aus Heppenheim verantwortlich. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken wie immer bestens gesorgt.

In der gleichen Woche findet am Freitag, 10. Juni, der ortsübliche Seniorennachmittag ab 14.30 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus Kronepark statt. Bei Kaffee und Kuchen wird Frau Moos zu aktuellen Sozialfragen referieren.

Die für den Februar geplante und wegen Corona abgesagte Tagesfahrt nach Limburg findet jetzt am Dienstag, 14. Juni, statt. In Limburg geht es zunächst auf die Lahn. Während einer Rundfahrt wird auf dem Schiff auch das Mittagessen eingenommen. Nach der Schifffahrt schließt sich eine Stadtführung mit abschließender Dombesichtigung an. Die Zusatzkosten für Schifffahrt, Mittagessen und Stadtführung betragen 23,50 Euro pro Person.

Die ursprünglich für diesen Tag geplante Fahrt nach Mainz mit Besuch des ZDF und einer Rheinfahrt von Bingen nach Mainz findet jetzt aus Termingründen am 9. August 2022 statt.

Ganz planmäßig ist dann die Tagesfahrt nach Andernach am Dienstag, 28. Juni. Hier ist der konkrete Programmablauf noch in der Gestaltung, ein Besuch des Geysirs, dessen Fontäne bis zu 60 Meter in die Höhe steigt, wird aber auf jeden Fall vorgesehen. Zwischenzeitlich sind die ausgeschriebenen Awo-Tagesfahrten aufgrund von Mundpropaganda so nachgefragt, dass Anfragen über mögliche freie Plätze leider nur noch geringen Erfolg haben (Tel. 06251/74887, Horst Knop).

Nicht nur die Awo, sondern auch der Auerbacher Kur- und Verkehrsverein als Ausrichter der Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Musikpavillon“ würde es sehr freuen, am Sonntag, 26. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr viele Gäste an der bewährten Kaffee- und Kuchentheke der Awo im Kronepark begrüßen zu können. Dieses Fest von Auerbachern für Auerbacher und Gäste sollte nicht nur wegen der Awo seine Anziehungskraft nicht verfehlen. kn

