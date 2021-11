Tanz, Kaffee und Ausflug

Auerbach. Neben einer Vorstandssitzung am Mittwoch (3.) bietet die Awo Auerbach im November drei Termine an. Für alle Veranstaltungen gelten die an diesem Tag gültigen Corona-Schutzbestimmungen. Die Impfnachweise sind immer mitzuführen, damit sie auf Verlangen vorgelegt werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt macht der Tanznachmittage für Junggebliebene am Sonntag (7.) ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Bei Livemusik mit Alleinunterhalter Gerald Schneider kann drei Stunden lang getanzt werden. Mit Kaffee und Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Teilnehmen kann, wer die 3 G-Regel erfüllt.

Traditionell widmet sich ein Seniorennachmittag im Herbst sozialen Themen. So konnte als Referentin Angela Esinger-Schäfer gewonnen werden. Sie wird dabei die ambulante Hospizarbeit an der Bergstraße vorstellen. Darüber hinaus dürften Kaffee und Kuchen, begleitet von netten Gesprächen, wieder viele geimpfte oder genesene Senioren am Freitag, 12. November, ab 14.30 Uhr in das Bürgerhaus Kronepark locken. Die monatliche Busfahrt führt am Dienstag, 23. November nach Wetzlar. Die Teilnehmer erwartet dort eine 90-minütige Stadtführung mit Besichtigung des Doms oder das durch Goethe bekannt gewordene Lotte-Haus. Zwischenzeitlich erfreuen sich diese Tagesausflüge so großer Nachfrage, dass auch diese Fahrt bereits ausgebucht ist. Eine Nachfrage, auch wegen freiwerdender Plätze, erübrigt sich, da genügend Nachrücker auf einer Warteliste bereitstehen.

Der genaue Reiseablauf wird in der Woche vor dem 23. bekanntgemacht. Aus gegebenem Anlass wurde festgelegt, dass der Kostenbeitrag in Höhe von zwölf beziehungsweise 14 Euro ab sofort abgezählt bereitgehalten werden muss. Damit im Bus der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden kann, gilt für alle Teilnehmer die 2 G-Regel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hinweisen möchte die Awo darauf, dass sie beim Auerbacher Weihnachtsmarkt am 1. Advent, 27./28. November, im Kronepark mit ihrem beliebten Waffelstand vertreten sein wird. red