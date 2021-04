„Talk and Bake“ mit Amersham-Freunden

Bensheim. Nach einer langen Pause aufgrund der fortbestehenden Corona-Situation nimmt der Freundeskreis Bensheim-Amersham seine informellen und sozialen „Talk and Eat“-Treffen wieder auf, auch wenn dies zunächst nur im virtuellen Rahmen geschehen kann.

„Im letzten Jahr ist viel passiert, was es schwierig gemacht hat, Versammlungen jeglicher Art – und hier insbesondere die Präsenzveranstaltungen – zu organisieren. Leider sieht es nicht so aus, als würde sich dies bald ändern“, schreibt die Freundeskreis-Vorsitzende Waltrud Ottiger in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund veranstaltet der Freundeskreis am Dienstag, 20. April, um 19 Uhr ein virtuelles „Talk and Bake“ mit einem typisch britischen Touch. Anstelle des langjährigen „Talk and Eat“ wollen die Amersham-Freunde ein „Talk and Bake“ versuchen, bei dem ein typisch britisches Essen präsentiert werden soll.

Die Veranstaltung findet in Form einer „Zoom“-Konferenz statt. Wer an einer Teilnahme interessiert ist, meldet sich bitte per E-Mail an unter: tae@fk-ba.de.

Wer mit dem Freundeskreis Amersham backen möchte, dem werden die Details und der Link zur virtuellen Plattform zugesandt, ebenso die Zutatenliste. Natürlich ist es nicht zwingend erforderlich, dass man mitbackt, man kann auch einfach an der Unterhaltung teilnehmen und zuschauen.

„Keine Sorge: Wenn Sie mit Zoom nicht vertraut sind, wird der Freundeskreis versuchen, Ihnen dabei zu helfen, alles für das Meeting in Gang zu bringen und entsprechende Hilfen und Ratschläge geben. Wir freuen uns auf einen interessanten ersten Versuch und darauf, nach so langer Zeit wieder mit vielen zu sprechen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

