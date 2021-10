Tagespflege wird eröffnet

Bensheim. Am 1. November geht es los: Die Tagespflege der Diakoniestation Bensheim im Berliner Ring 161b öffnet ihre Pforten. Zwanzig Personen pro Tag können dann ihre Zeit dort in angenehmer Atmosphäre mit vielen Angeboten verbringen.

Schon im Mai 2020 zog die Diakoniestation von der Fehlheimer Straße an den Berliner Ring, um dort zusätzlich zur ambulanten Pflege eine Tagespflegeeinrichtung zu schaffen. Doch Corona zögerte den Beginn immer wieder hinaus. Die mehr als dreißigjährige Erfahrung des ambulanten Dienstes lehrt, wie wichtig eine solche Einrichtung für Pflegebedürftige und ihre Familien geworden ist. Einerseits kann sie die häusliche Pflege weiter erhalten, andererseits schafft sie Entlastung und eine neue Lebensqualität. Ein Fahrdienst holt die Gäste ab und bringt sie nachmittags wieder nach Hause.

In einer Atmosphäre der Geborgenheit und Zuwendung soll christliche Nächstenliebe gelebt werden. Die Angebote der Betreuung richten sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Tagesgäste. Am Berliner Ring 161b soll ein neuer Lebensmittelpunkt für sie entstehen. Dort können neue Kontakte und Begegnungen möglich werden. Gymnastik- und Bewegungsgruppe, Gedächtnistraining und Singkreis können Anregung geben und die praktischen Fähigkeiten der Gäste erhalten und fördern.

Die Betreuungskräfte orientieren sich in Einzel- und Gruppenaktivitäten an Erwartungen und Fähigkeiten der Gäste. Die Diakoniestation ist eine Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinden in Bensheim. Sie wurde 1978 durch einen Zusammenschluss der Gemeindekrankenpflege der Kirchengemeinden gegründet. Die ambulante Pflege ist ein wichtiges Anliegen, das sie seit mehr als hundert Jahren in Bensheim wahrnehmen. red

