Tag des Kinderturnens in Auerbach

Auerbach. Mit dem bundesweiten Tag des Kinderturnens lädt der Deutsche Turner-Bund ein, in die Welt der Kinderturnens reinzuschnuppern. Die Familien erwartet ein spannendes Programm, bei dem Kinder das Turnen ausprobieren können.

Auch die TSV Auerbach beteiligt sich am Tag des Kinderturnens. Seit 2017 feiern die Deutsche Turnerjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund (DTB) den Tag des Kinderturnens. Jedes Jahr beteiligen sich deutschlandweit hunderte Vereine an der Aktion und öffnen ihre Türen, um Kindern einen bewegt-bewegenden Tag zu bescheren. Dieser findet am Samstag 20. November, in der Halle B der TSV Auerbach auf dem Weiherhausgelände statt.

Weitere Infos zum Ablauf gibt es auf der Homepage www.tsv-auerbach.org/turnen. Anmeldungen können per Mail an tsv-turnen@web.de erfolgen. red