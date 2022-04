Tag der offenen Tür in der Bensheimer Moschee

Bensheim. Eine Moschee soll nicht nur ein Ort sein, an dem Muslime sich zum gemeinsamen Gebet versammeln. Eine Moschee ist auch ein Ort der Begegnung, des Dialogs und der nachbarschaftlichen Zusammenkunft, heißt es in einer Pressemitteilung der Ahmadiyya-Gemeinde Bensheim.

In diesem Sinne lädt die Gemeinde für Sonntag, 8. Mai, zum Tag der offenen Tür in die Moschee ein. Für ein vielfältiges und informatives Programm ist gesorgt. Es gibt Gespräche, die ein neues, vorurteilsbefreites Licht auf den Islam werfen sollen und aus den unterschiedlichsten Perspektiven über Glauben und Lehre des Islam informieren. Die Bashier-Moschee in der Zeppelinstraße ist am 8. Mai von 10 bis 18 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Anmeldung ist nicht erforderlich. red

