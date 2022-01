Tag der offenen Tür an der LFS

Bensheim. Die Liebfrauenschule lädt für Samstag (22.) von 8.30 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür in Präsenz ein. Voraussetzung für die Teilnahme ist für Erwachsene die 2 G-Plus-Regelung, für die Kinder der Vorweis des Testheftes. In den Gebäuden und auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine Anmeldung nötig

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es wird aber dringend gebeten, auch die Randzeiten des Tages zu nutzen. Schülerinnen und Eltern werden in Kleingruppen durch die Schulgebäude geführt. Auf diesem Weg erfahren die Besucher etwas über die musikalischen und sportlichen Angebote, die MINT-Profilklasse, die durchgängig angebotene Klassenlehrerstunde, die zusätzliche Kreativstunde sowie die pädagogische Mittagsbetreuung und vieles mehr. Die Schulseelsorge stellt sich mit ihren Angeboten ebenso vor wie der Schulelternbeirat.

Kurzfristige Änderung möglich

Auch die Schulleitung steht am Ende der Führung in der Mediathek für weitergehende Fragen zur Verfügung. Anders als sonst können die Schülerinnen nur an wenigen ausgesuchten Stellen selbst tätig werden. „Wir hoffen aber trotzdem, dass es möglich ist, einen Einblick in unsere lebendige Schulgemeinschaft zu bekommen“, heißt es in einer Mitteilung der LFS. Kurzfristige Änderungen aufgrund der pandemischen Lage seien noch immer möglich – und werden über die Homepage der Schule kommuniziert.

Bildungswerk Kolping übernimmt

Die Liebfrauenschule erhebt als Privatschule ein monatliches Schulgeld von 90 Euro; Geschwisterrabatt sowie Reduzierung und Befreiung vom Schulgeld seien auf Antrag möglich. Durch die zugesicherte Übernahme der Trägerschaft der Schule durch das Bildungswerk Kolping Württemberg (wir haben berichtet) gibt es auch für die im Schuljahr 2022/23 neu aufgenommenen Schülerinnen die Zusage, dass es im Verlauf ihrer Schullaufbahn höchstens zu einer indexangepassten Erhöhung kommen wird. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2