Tag der offenen Tür an der GSS

Bensheim. Die Schulgemeinde der Geschwister-Scholl-Schule lädt alle Eltern, Kinder und Interessierten zum Tag der offenen Tür am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr in die Schule ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt Einblicke in das vielfältige Schulleben: Kleine Aufführungen, Bewegungsangebote in der Sporthalle, Ausstellungen, Mitmachangebote sowie Schulführungen stehen auf dem Programm. Darüber hinaus sollen alle offenen Fragen durch umfassende Informationsangebote geklärt werden und es besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

In der Mensa befinden sich die Informationsstände verschiedener Schulgremien (Elternvertretung, Verein der Freunde), der Caterer stellt sich vor und Mitglieder der Schulleitung stehen hier für Fragen zur Verfügung.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bildung Das AKG in Bensheim stellt sich vor Mehr erfahren

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Schulgemeinde freut sich auf zahlreiche Besucher.

Bereits am Donnerstag, 12. Januar, und am Dienstag, 17. Januar, finden jeweils um 19 Uhr die Elterninformationsabende im Forum der GSS statt, heißt es in einer Pressemitteilung. red