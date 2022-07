Tag der Imkerei

Bensheim. Der Bienenzüchterverein 1861 Bensheim und Umgebung lädt anlässlich des Tags der Deutschen Imkerei für Sonntag (3.) unter dem Motto „Mit Bienen blüht das Leben“ zu einer Informations- und Aktionsveranstaltung am Bienenlehrpfad am Bensheimer Kirchberg ein. Das Bienen-Refugium, der Garten und Bienen-Lehrpfad in der Kalkgasse sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Bienen-Lehrpfad ist Teil des preisgekrönten Hospizgartens an der Kalkgasse oberhalb des Bensheimer Hospizes. Er wurde in vielen ehrenamtliche Stunden von interessierten und engagierten Bürgen gerodet und liebevoll angelegt. Teil des Hospizgartens ist der Bienenlehrpfad der Bensheimer Imkerinnen und Imker.

An diesem Tag besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen geführten Blick ins Bienenvolk zu erhalten. Man kann ins Leben eines Bienenvolks eintauchen und erleben, wie sich die Bienenwesen des Bienenstaats organisieren. Bienenwarmer Honig kann direkt aus einer Wabe des Bienenvolkes gekostet werden. An der Honig-Bar können verschieden Sortenhonige probiert werden.

Weitere Themen sind die bienenfreundliche Gestaltung von Blühflächen und Vorgärten sowie dringend benötigte Nistmöglichkeiten für Wildbienen. red