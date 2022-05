Bensheim. Am Samstag (14.) veranstaltet die Feuerwehr Bensheim-Mitte von 9 bis 14 Uhr nach einer Corona-Pause wieder den traditionellen Tag der Feuerwehr. An diesem Tag stellen sich die Wehr mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften sowie die Jugendfeuerwehr mit ihren Aktivitäten rund um den Hospitalbrunnen in Bensheim vor.

Dieses Jahr steht die Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt, die in der zweijährigen Coronazeit einige Mitglieder verloren hatte und sich an diesem Tag über neue gewonnene Mitglieder freuen würde.

Brennende Mülltonne

Es wird unter anderem ein Löschtrainer zur Simulation einer brennenden Mülltonne aufgebaut. An diesem können die Besucher das Ablöschen einer Mülltonne selbstständig üben. Ein Highlight wird ein verrauchtes Zelt sein. Dieses soll den Bürgern zeigen, wie eingeschränkt die Sicht in einem verrauchten Gebäude sein kann.

Mit Pressluftatmer-Attrappen und Wärmebildkamera können dann Groß und Klein die „Einsatzstelle“ zusammen mit einem Feuerwehrmann erkunden. Darüber hinaus informiert die Jugend in ihrem Zelt über die Tätigkeit der Jugendfeuerwehr, ihre Aktivitäten über das Jahr, die Übungen und Unterrichte sowie das Freizeitangebot. Die Jugendbetreuer stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.

In den Informationszelten der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr können, neben dem Imagefilm der Jugendfeuerwehren der Stadt Bensheim und digital gezeigten Bildern aus dem Leben eines Feuerwehrangehörigen, auch Informationen in Bezug auf die Feuerwehr erfragt werden. Fragen zu Einsatzzahlen, Einsatzkräften, zur Brandsicherheit, zum Rauchmelder oder zur passiven oder aktiven Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr werden dort beantwortet.

Die neuen Fahrzeuge – das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) sowie der Pick-up – werden neben anderen Löschfahrzeugen dort ausgestellt. red

