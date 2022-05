Bensheim. Der „Internationale Tag der biologischen Vielfalt“ am 22. Mai, besser bekannt als „Tag der Artenvielfalt“, weist auf den Wert und die Bedeutung der Biodiversität hin. Er macht auf die Zerstörung von Lebensräumen und den damit verbundenen Verlust der Artenvielfalt aufmerksam.

Christoph Breitwieser, Leiter des Museums Bensheim, und Maria Romero-Martin vom Team Klimaschutz, Umwelt und Energie nutzen diesen Tag, um das Thema noch stärker ins Bewusstsein zu rufen.

Am Sonntag (22.) führen sie um 15 Uhr durch die aktuelle Ausstellung „The last Party for Diversity“: Die großformatigen und buntfarbigen Gemälde des jungen Künstlers Andrej Dúbravsky zeigen, wie schön und verwundbar unsere Natur ist. Der ostslowakische Maler hat sich mit seinen Werken ganz dem Thema der Diversität in unserer Gesellschaft verschrieben – darunter auch die Biodiversität.

Im Museumshof hat er ein Insektenhotel der besonderen Art installiert. Dúbravsky würdigt mit seinen Werken nicht nur den Eigenwert von Tieren und Pflanzen, sondern stellt auch ihre besondere Funktion im Ökosystem heraus. Christoph Breitwieser wird am Sonntag die spannenden kunstgeschichtlichen Aspekte erläutern.

Maria Romero-Martin unternimmt den Versuch, die dargestellten Insekten zu bestimmen. Im Anschluss an die Führung – die für die ganze Familie geeignet ist – können kleine Bienennisthilfen für zu Hause hergestellt werden. Die Werkschau im Museum Bensheim bietet den Besuchern zudem eine letzte Gelegenheit, Dúbravskys Kunst, die sonst nur in Rom, Prag und New York zu sehen ist, vor Ort zu erleben. ps

Info: Weitere Informationen: www.stadtkultur-bensheim.de

