Tabuthema in die Öffentlichkeit gerückt

Bensheim. „Wer weiß, wo die Grenze ist?“ Diese Frage stellt der junge Polizist Schmidtmeier, der zusammen mit seiner Kollegin Britta den Fall einer Vergewaltigung bearbeitet. Er fragt sich, wo das Teilen von sexuellen Handlungen mit Zustimmung beider Partner aufhört, und eine Vergewaltigung anfängt.

Das Stück „Die verlorene Ehre des (..)“, geschrieben und inszeniert von Camilla Gerstner, handelt von einem jungen Mann, der sich selbst bei der Polizei anzeigt und angibt, seine Freundin nach einer Party vergewaltigt zu haben. Durch verschiedene Rollenwechsel der Schauspielerinnen und Schauspieler Paul Heimel, Susann Ketley, Karl Leven Schröder, Lea Taake und Amelie Willberg werden verschiedene Reaktionen der Menschen auf die Selbstanzeige des Täters dargestellt. Das Stück wechselt zwischen emotionalen Szenen und kategorischen kühlen Vorträgen von Tatsachen und Rechtslagen, wie die Aufforderung, Zeugen immer als glaubwürdig zu erachten.

Das Bühnenbild wurde minimalistisch gehalten, um eine Verknüpfung zu der Ernsthaftigkeit der Thematik herzustellen. Zwei Stühle und gestapelte Ordner lassen die Bühne trocken wie einen Verhörsaal erscheinen. Genauso wie das Licht, das oftmals sehr eintönig erscheint, aber immer an die Situation angepasst und auf die sprechenden Personen gerichtet ist. Passend zum minimalistischen Stil sind auch die Kostüme. Die Schauspieler tragen eintönige und neutrale Kleidung. Die Klaviermusik, die von Katrin Meier live gespielt wird und die Intensität der Worte der Schauspieler lassen Gänsehaut beim Publikum zurück.

„Ich würd’ so gern hier leben“, mit diesem Zitat aus einem Lied steigen die Schauspieler in das Stück ein. Gebannt von diesem Lied, dessen Aussage sich paradox zu der des Stückes verhält, starrt das Publikum die vier Akteure an. Die drückende Stille nach dem Lied und die durchdringenden Blicke der zwei Darstellerinnen, die durch das Publikum huschen, während die anderen zwei starr in die Leere blicken, erzeugen eine unangenehme Atmosphäre für den Zuschauenden, die sich durch das gesamte Stück zieht.

Die Figuren des Polizisten und des Täters nehmen auf zwei Stühlen mit dem Blick nach vorne gerichtet Platz. Das Publikum hat sie nun genau im Blick und scheint ihr ganzes Wesen beobachten zu können, um somit schlussendlich sich selbst zu fragen, ob es sich um männlich positive Figuren handelt. Aber was ist überhaupt männliche Positivität? „Jetzt bist du ja einsichtig“ reicht nicht aus, um Geschehenes ungeschehen zu machen. Positive Männlichkeit ist der Fall, wenn sich Männer von klassischen Rollenbilder lösen können und somit sich Frauen nicht überlegen fühlen, was zu weniger sexualisierter Gewalt führen kann.

Zu Anfang lernen wir die erste der beiden männlichen Figuren kennen. Spuckend und vorlaut fängt der Polizist Schmidtmeier in der ersten Szene an, seine Kollegin Britta mit Ereignissen aus seinem Privatleben zu belästigen und ist dabei nicht zu stoppen. In den ersten paar Minuten erhält man ein klares Bild über die Persönlichkeit des Provinzpolizisten Schmidtmeier. In der Mitte der Bühne wurde ein Pulk aus Aktenordnern aufgetürmt. Fälle, die für Schmidtmeier nicht relevant genug waren und bei denen folglich die Ermittlung gestoppt wurde, rücken in den Mittelpunkt, so dass sie keinem Blick entgehen.

Gelungen und gleichzeitig beschämend für das Publikum erfüllt Schmidtmeier ein Klischee nach dem anderen. Sogar die Straftat der Vergewaltigung relativiert er bis hin zu der Andeutung, dass er in der Vergangenheit ebenfalls schon übergriffig gegenüber einer Frau geworden ist. Auch hier ist klar, dass, selbst wenn der Polizist am Ende Einsicht zeigt, diese die Tat nicht rückgängig macht. Zudem trägt er die Verantwortung dafür, dass es zu einer Veröffentlichung des Falls durch die Boulevard-Presse kommt, da er vertrauliche Informationen an seinen Freund von der Presse weitergibt. Es liegt nun bei den Zuschauern zu bewerten, ob der Polizist für sie eine positiv männliche Figur ist.

Nun springt der zweite Schauspieler von seinem Stuhl auf. Er meldet eine Vergewaltigung, die er seiner Freundin angetan haben soll. „Nervös, aber gefasst“ macht der Täter die Aussage und sitzt dabei direkt vor den Zuschauern. Während er die Geschehnisse schildert, ertönt Klaviermusik im Hintergrund, bis der Täter bei seiner Erzählung zur Straftat angelangt. Die Musik erlischt augenblicklich und zurück bleibt nur eine drückende Stille, die auf dem ganzen Theatersaal lastet.

Die gefasste Art des Täters beim Reden erzeugt eine unangenehme Atmosphäre, mit der das Publikum direkt konfrontiert wird und dieser umgehend entgehen möchte. Diese wird verstärkt durch die Ereignisse, die von ihm geschildert werden. Er berichtet von jedem Detail der Vergewaltigung, was manche Menschen als unangenehm empfinden und ein Tabuthema für sie ist. Doch genau auf diese Tabuthemen möchte die Regisseurin eingehen. Es ist wichtig für die Gesellschaft direkt mit diesen Themen konfrontiert zu werden, was ihr mit dem Stück durchaus gelungen ist.

Der Täter berichtet, dass „sie ihn die ganze Zeit nur angeschaut hat“ und später „nur noch an die Decke gestarrt hat“. Solche Aussage bewirken bei den Zuschauern ein Mitgefühl für das Opfer. Sie bekommen zum ersten Mal einen Eindruck von der Gefühlslage seiner Freundin und ein klares Bild vom Ablauf seiner Straftat. „Nein hat sie gesagt“ – ein einfaches Wort mit einer großen Bedeutung. Ein Warnsignal von ihr an ihn, seine Handlungen zu stoppen.

Dem Publikum wird das Ausmaß und die schlimmen Folgen der Tat klar und sie sind gezwungen darüber nachzudenken. Im Verlauf des Stücks zeigt sich, dass der Täter schwere Schuldgefühle gegenüber seiner Freundin hat und seine Tat bereut. Zudem hatte er den Mut, sich selber anzuzeigen und seine Tat zu gestehen. Jedoch ist er trotzdem ein Vergewaltiger, der seine Freundin gegen ihren Willen anfasste und sexuell missbrauchte. Dieser moralische Konflikt und die damit verbundenen Fragen werden, nachdem die Tat öffentlich wird, in den sozialen Medien diskutiert. Aber auch die Zuschauenden werden dazu gezwungen, sich ihre eigene Meinung dazu zu bilden.

Im Stück wird deutlich, welchen Einfluss die sozialen Medien auf solch einen Konflikt haben können. Die Diskussion wird inszeniert, indem die zwei Schauspielerinnen an den Bühnenrand treten und beginnen, Kommentare unter einem Post vorzulesen, der sich auf die Selbstanzeige des Vergewaltigers bezieht. Zum einen gibt es die Leute, die den namenlosen Täter verteidigen, da er seine Tat selbst gesteht und sich selbst anzeigt. Zum anderen sind es vor allem die Feministinnen, die darauf aufmerksam machen, dass er trotzdem noch ein Vergewaltiger ist und seine Tat schwere Folgen für seine Freundin haben kann.

Anders als davor werden die Kommentare mit einem Mikrofon vorgetragen, um ihnen mehr Ausdruck zu verleihen und zu zeigen, was ein einziger Kommentar in den sozialen Medien in einer Mehrheit bewirken kann. Die Kommentare werden zu Beginn laut, klar und deutlich ausgesprochen, während im Hintergrund passend dazu Klaviermusik ertönt. Die beiden Schauspielerinnen werden währenddessen immer schneller und lauter, bis sie noch kaum zu verstehen sind. Ein Wirrwarr aus vielen Worten lässt das Publikum den Atem anhalten.

Die zwei Schauspielerinnen beginnen im Viereck die Bühne abzulaufen, als würde der Einfluss der sozialen Medien den Konflikt noch mehr zuspitzen und die Betroffene immer mehr dazu gedrängt werden, sich zu äußern. Die Ordner, die in der Mitte stehen, beginnt nun der Polizist Schmidtmeier umherzuwerfen. Schweigend und regungslos standen die Ordner in der Mitte und finden nun endlich Gehör genauso wie das Tabuthema Vergewaltigung, was nun mehr Aufmerksamkeit erhält. Auch die zwei Schauspielerinnen, die auf der Bühne umhergelaufen sind, setzen sich nun zum ersten Mal in die zwei Stühle und lehnen sich zurück, während die zwei männlichen Figuren stehen. Symbolisch soll dies zeigen, dass sie nun ihr Ziel erreicht haben, nämlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu erregen.

Das unerwartete Auftreten der Freundin zum Ende, welche durch ihre bunte Kleidung im Kontrast zu den restlichen Charakteren steht, bringt das Publikum aus dem Konzept und gibt dem Ende ein neues Sichtfeld. Während fast des gesamten Stücks möchte sich diese nicht dazu äußern, jedoch erscheint sie schließlich und berichtet den Zuschauerinnen, dass sie sich selbst schuldig fühlt und sich für den Vorfall schämt. Die Regisseurin gibt somit dem Opfer eine Stimme. Eine Stimme, die leider nicht jedes Opfer sexueller Gewalt bekommt.

Besonders gelungen ist auch der Aufklärungsaspekt. Der Kontrast zwischen dem Täter und seiner Tat wird im Stück hervorgehoben. Der namenlose Vergewaltiger ist ein angesehener, junger Mann, der gerade seinen Bachelor abgeschlossen hat. Außerdem ist er der Sohn einer Ärztin und des Bürgermeisters des Dorfes, wo sich die Handlung abspielt. Die Leute im Stück sind empört, als sie von der Tat des Mannes durch die Medien erfahren.

Das Stück zeigt, dass sexuelle Gewalt nicht immer etwas ist, was in der Öffentlichkeit stattfindet und von einem Fremden ausgeht. Besonders häufig passieren Vergewaltigungen in Beziehungen, zwischen zwei sich liebenden Personen, wie im Stück dargestellt. Es wird deutlich, dass es keine bestimmten Eigenschaften eines Vergewaltigers gibt und jeder ein Täter werden kann. Die Message ist klar und wird in dem Stück auf die richtige Weise verpackt.

Von Elisa Ille und Isabel Kleinhans, AKG Bensheim