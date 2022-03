Tabernakel-Schlüssel aus Bensheimer Kirche gestohlen

Bensheim. Abermals haben Kriminelle in Bensheim einen Tabernakel-Schlüssel gestohlen. Am Sonntag (06.03.) wurde sie aus der St. Joseph Hospitalkirche in der Hauptstraße entwendet, wie die Polizei berichtet. Um in das Gotteshaus zu gelangen, wurde zwischen Mitternacht und 9.15 Uhr eine Holztür aufgebrochen. Weiter öffneten die Kriminellen gewaltsam die Tür zur Sakristei.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten unter der zentralen Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.