Szenische Lesung mit Musik

Hochstädten. Für alle Freunde guter Unterhaltung hält der Förderverein Hochstädten einen besonderen Leckerbissen bereit. Am Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr, werden die Schauspielerin Manuela Koschwitz und Juan de Ildefonso an der Querflöte den neusten Roman von Stefano Benni, „Prendiluna“, auf eine ganz besondere Weise vorstellen.

Es ist bereits das zweite Gastspiel von Koschwitz und Ildefonso mit einer szenischen Lesung im Hochstädter Haus. Nach der viel umjubelten Premiere mit dem Buch „Meine 50 spanischen Cousinen“ im vorigen Herbst, hat der Förderverein-Vorstand die beiden Künstler erneut eingeladen. Stefano Benni ist ein italienischer Autor, Journalist und Satiriker, der in seinem Roman „Prendiluna“ mal bissig und böse, mal anrührend, romantisch und einfühlsam – und immer mit viel Humor – ein Zeitbild unserer Umwelt zeichnet, in der es Nichts und Niemand gibt.

Manuela Koschwitz und Juan de Ildefonso haben etliche Stellen aus dem Roman ausgewählt. Die Mischung aus Lesung, Spiel und der Musik im Spiel verspricht einen unterhaltsamen Abend.

Ildefonso, geboren in Salamanca, belegte unter anderem Meisterkurse bei Jorge Pardo, dem derzeit bekanntesten Querflötisten Spaniens. In Frankfurt studiert er an der Hochschule für Musik in der Klasse von Thaddeus Watson. Wichtige Ensemble-Erfahrungen machte er unter anderen mit dem HR-Sinfonieorchester und der Frankfurter Oper.

Manuela Koschwitz sammelte nach Abschluss ihrer Schauspielausbildung in München dort erste Kameraerfahrungen. Es folgten Engagements in Wien, Würzburg und Darmstadt. Das Tourneetheater führte sie nach Frankfurt, wo sie seit mehr als zwanzig Jahren lebt und spielt, Regie führt, als Dozentin für Rhetorik tätig ist und eigene Produktionen erarbeitet. gs