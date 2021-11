Swingsize Orchestra spielt im Jazzkeller

Bensheim. Am Sonntag, 28. November, ist das Swingsize Orchestra zu Gast in der Jazzkeller-Reihe des Förderkreises Kleinkunst und Kultur Bensheim und des PiPaPo-Kellertheaters in Bensheim.

Elf elegant gekleidete Herren mit blank polierten Instrumenten und eine charmante Sängerin der Spitzenklasse spielen mitreißenden Jump’ n Jive und Swing: Stücke von Ray Charles, Louis Prima, Joe Williams, Count Basie. Und Melodien, die wir alle aus der heimischen Flimmerkiste kennen, und so noch nie gehört haben.

Das Motto der Band lautet: Unterwegs im Auftrag von heißer Musik und guter Laune. Mit Energie und Spielfreude verschmelzen die zwölf hochkarätigen Musikerpersönlichkeiten zu einer Band, die zum Tanzen anregt.

Die Arrangements für die außergewöhnlich besetzte Band (vier Saxofone, zwei Trompeten, eine Posaune und Rhythmusgruppe) stammen vom Saxofonisten und Klarinettisten Jens Hunstein (unter anderem Big-Band-Leiter an der Musikhochschule in Frankfurt). Man darf sich auf einen beschwingten Start in die Adventszeit freuen.

Das Konzert findet am 28. November um 19 Uhr im PiPaPo-Theater im Wambolter Hof statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Vorverkauf und Reservierung bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 53 oder unter Telefon 06251/8696104.

Pandemiebedingt ist die Besucherzahl auf 40 begrenzt und es gilt die 2 G-Regel: Eintritt haben nur Geimpfte und Genesene mit Nachweis, heißt es in einer Presseankündigung. red