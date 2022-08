SV Schwanheim sammelt Altpapier

Schwanheim. Die Fußballjugend des SV Schwanheim bittet die Bevölkerung im Bensheimer Stadtteil wieder um Unterstützung bei der Altpapiersammlung.

Wenn möglich, sollte das Altpapier am Samstag (27.) zwischen 12 bis 15 Uhr am Papiercontainer des SV-Sportplatzes abgegeben werden. Sollte dies nicht möglich sein, kann das Altpapier am Samstag bis 13 Uhr am Gehweg vor dem Grundstück bereitgestellt werden. Helfer werden ab 13 Uhr das Altpapier einsammeln. Kartonage kann nur als Behältnis mit Altpapier gefüllt aufgenommen werden.

Der Erlös der Papiersammlung geht wie immer der Fußballjugend des SV Schwanheim zu. red