SV Schwanheim sammelt Altpapier

Schwanheim. Die Fußballjugend des SV Schwanheim bittet die Bevölkerung in Schwanheim um Unterstützung bei der Sammlung von Altpapier. Wegen der Corona-Pandemie bittet der Verein, das Altpapier am Samstag (28.), wenn möglich von 12 bis 15 Uhr, zum Papiercontainer am Sportplatz zu bringen. Sollte dies nicht möglich sein, kann das Altpapier am Samstag bis 13 Uhr am Gehweg/Grundstück bereitgestellt werden. Helfer werden in Zweier- Teams das Altpapier einsammeln. Karton kann nur als Behältnis für Altpapier aufgenommen werden. red

