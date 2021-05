SV Schwanheim sammelt Altpapier

Schwanheim. Die Fußballjugend des SV Schwanheim bittet die Bevölkerung im Stadtteil wieder um Unterstützung bei der Sammlung von Altpapier. Wegen der Corona-Pandemie bittet der Verein darum, das Altpapier am Samstag (29.), wenn möglich, von 12 bis 15 Uhr zum Papiercontainer am Sportplatz zu bringen.

Sollte dies nicht möglich sein, kann das Altpapier am Samstag bis 13 Uhr am Gehweg/Grundstück bereitgestellt werden. Helfer werden dann in Zweier- Teams das Altpapier einsammeln. Kartonage kann nur als Behältnis mit Altpapier aufgenommen werden. red