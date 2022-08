„Summer in The City“: Am Montag beginnt der Abbau

Bensheim. Beach-Volleyball oder Basketball spielen – oder einfach nur Chillen bei einem kühlen Getränk: Noch bis Sonntag (14.) läuft das Event „Summer in the City“ auf dem Beauner Platz. Am Montag (15.) beginnt der Abbau: Für diesen Tag lädt das Team des Stadtmarketings alle, die möchten, zwischen 9 und 22 Uhr ein, die Sandsäcke für den Eigenbedarf kostenfrei mit nach Hause zu nehmen. Dabei geht es um die abgepackten Sandsäcke, die zur Umrandung der Beachvolleyballfläche genutzt werden. Der lose Sand des Volleyballfelds wird durch eine Firma wieder abgeholt und danach weiterverwendet, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus abschließend. ps/Bild: Neu

