Bensheim. Wer bin ich? Und wer darf ich sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Jugendstück „Das Gesetz der Schwerkraft“, das im Rahmen der Woche junger Schauspieler als Online-Stream wurde. Das Stück nimmt uns mit auf die Reise des Erwachsenwerdens und bricht mit Rollenklischees und Geschlechternormen.

AdUnit urban-intext1

Fred zieht oft um, was ihn zum Außenseiter macht. Deshalb ist er oft allein. Das ändert sich, als er Dom trifft. Dom ist auch oft allein. Trotzdem ist er nicht wie Fred. Dom weiß nicht, wer er ist oder wer er sein darf. So fühlt er sich unwohl in seiner Haut, er will manchmal gerne eine Möwe sein. Wenngleich er körperlich als Mädchen geboren wurde, wusste er eigentlich schon immer, dass er kein Mädchen ist. Deshalb hat Dom die Pronomen er/ihm angenommen, trägt ausschließlich maskuline Kleidung – und trotzdem fühlt er sich nicht wie er selbst: „Ich will hin- und herwechseln können, beides gleichzeitig sein oder weder das eine noch das andere, ganz nach Lust und Laune.“ Diese Gemeinsamkeit haben die beiden 14-jährigen Protagonisten dann doch: die Suche nach dem eigenen Selbst. Denn Fred schminkt sich und trägt gerne hautenge Hosen. „Das Gesetz der Schwerkraft“, geschrieben von dem kanadischen Autor Olivier Sylvestre, nimmt uns mit in die Welt zweier Jugendlicher und beschreibt zwei äußerst vielschichtige Charaktere.

Berührend und einfühlsam: Das Junge Staatstheater Kassel zeigte bei der digitalen Woche junger Schauspieler das Stück „Das Gesetz der Schwerkraft“. © Marina Sturm

Das moderne Stück wurde zutiefst berührend und nachdenklich von Martina van Boxen, der Leiterin des Jungen Staatstheaters Kassel, und ihrem Team inszeniert. Kreativ wurde hier mit der Corona-Situation umgegangen, und es ist ein Stück ganz für den digitalen Raum entstanden. Die Schauspieler interagieren mit der Kamera, es kommen Musik und Animation (Katrin Nicklas) zum Einsatz, hier balanciert man an der Grenze zwischen Film und Theater.

Leere – damit empfängt uns die Bühne. Eine Leere, die die Zuschauer das ganze Stück begleiten wird. Das Bühnenbild (Sibylle Pfeiffer) ist ganz in schwarz gehalten und lenkt damit den Blick auf die Schauspieler. Und das ist auch gut so, den Zuschauern wird nicht viel Zeit für ein Nachdenken oder Innehalten gelassen. Gleich zu Beginn ist man mitten im Geschehen, und dennoch verliert das Publikum den roten Faden nicht. Und dies, trotz der diversen Themen, die das Stück abdeckt – Verlust, Drogenkonsum, Mobbing, Identität, erste Liebe –, beinah zu viel für ein Stück, so scheint es.

AdUnit urban-intext2

Dabei bildet der Mittelpunkt der Inszenierung eine Brücke in einer kleinen Stadt. Hier begegnen sich Fred und Dom immer wieder, unterhalten sich, ziehen sich an und stoßen sich auch immer wieder ab. Realistisch wird hier eine bewegte Freundschaft beschrieben. Auch wenn es manchmal so wirkt, als würde das Stück in die Übertreibung abdriften, gehört jede Szene spürbar zu einem Gesamtbild. Die fast ausschließlich dialogische Inszenierung wird auf den Schultern von nur zwei Rollen getragen, das lässt Raum für Entwicklung und Tiefe, birgt aber auch eine Herausforderung für die Schauspieler.

Diese Herausforderung meistern Marius Bistritzky (Fred) und Tim Czerwonatis (Dom) mit Bravour. Sie interagieren auf eine tief menschliche Art miteinander und scheinen mit ihrer Rolle zu verschmelzen. In knapp 65 Minuten erzählen Fred und Dom ihre Geschichten, die zu einem großen Ganzen gehören, nämlich zu der Frage, wie das gehen soll, dieses „Normalsein“. Und die beiden stellen fest: „Egal wer wir sind, wir werden nie wie alle anderen.“

AdUnit urban-intext3

Oliver Sylvesters Jugendstück thematisiert eine Problematik, die nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene betrifft. Worte wie homosexuell, Transgender, intersexuell oder LGBTQ+ fallen in dem Stück nicht. Subtil, sensibel und bei aller Übertreibung realistisch stellt „Das Gesetz der Schwerkraft“ nichts Geringeres als unsere Gesellschaft in Frage.

AdUnit urban-intext4