Stühling für die SPD im Preisgericht

Bensheim. Die SPD-Fraktion schickt ihren Stadtverordneten und Mitglied des Bauausschusses, Ralph Stühling, als Sachverständigen in das Preisgericht zum Ideenwettbewerb für den Marktplatz.

Der ausgewiesene Baufachmann bringe die nötige Kompetenz und Erfahrung für diese Aufgabe mit, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

„Zick-Zack-Kurs beendet“

Bekanntlich hat die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss vom 1. Dezember 2020 den Magistrat mit der Auslobung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbes beauftragt. Damit sei ein jahrelanger Zick-Zack-Kurs beendet und der Zug auf das richtige Gleis gehoben worden, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser.

Eingebettet in den vom Magistrat kreierten sogenannten Bensheimer Weg sei eine umfassende Bürgerbeteiligung im Rahmen des Verfahrens gewährleistet. Ein von einem Empfehlungsteam in diesem Zusammenhang favorisiertes Werkstattverfahren endete freilich in einer Sackgasse.

„Wir freuen uns auf ein transparentes und ergebnisoffenes Verfahren, das wir gerne positiv begleiten“, schreiben die Sozialdemokraten abschließend. red