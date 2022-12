Streit in Auerbach: 27-Jähriger erleidet Stichverletzungen

Auerbach. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße in Auerbach sind Beamte der Polizeistation Bensheim am Donnerstagabend (15.) gegen 20 Uhr gerufen worden.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden bei dem Streit mehrere Beteiligte verletzt und zogen sich Blessuren leichterer Art zu. Ein 27 Jahre alter Mann erlitt mehrere, nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen und musste anschließend in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nahm einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Er musste aufgrund Alkoholeinflusses eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und wie viele Personen genau an dem Streit beteiligt waren, dauern derweil an.