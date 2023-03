Bensheim. Zwei der bekanntesten Streichquartette von Haydn und Schubert stehen auf dem Programm des nächsten Konzertabends der Kunstfreunde Bensheim – dargeboten von einem vielfach preisgekrönten Ensemble: Das Goldmund Quartett, bestehend aus Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore, hat sich innerhalb der letzten Jahre in die erste Liga der deutschen Streichquartette gespielt und ist am Samstag, 1. April, 20 Uhr, zu Gast im Parktheater.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2009 wurde das Quartett gegründet und spielt bis heute in der gleichen Besetzung. Die vier Musiker lernten sich bereits als Schüler kennen und gaben als Abiturienten 2010 ihr erstes großes Konzert im Münchner Prinzregententheater. Namensgeber für das Quartett war eine der beiden Hauptfiguren aus Hermann Hesses berühmtem Roman „Narziss und Goldmund“.

Sonderveranstaltung: „Moby Dick“ als Lesung mit Musik



Die Kunstfreunde Bensheim feiern in diesem Jahr ihre 75. Konzertsaison. Anlässlich des Jubiläums präsentiert der Kammermusikverein am Freitag, 14. Juli, eine Sonderveranstaltung mit „Deutschlands Stimme“ Christian Brückner und dem Elbtonal Percussion Ensemble. Mit „Moby Dick“ steht ein Klassiker der Weltliteratur im Mittelpunkt des Lesekonzerts, das musikalisch von Elbtonal Percussion gestaltet wird. Beginn ist um 20 Uhr im Bürgerhaus Bensheim. Der Roman „Moby Dick”, 1851 vom amerikanischen Schriftsteller Herman Melville veröffentlicht, erzählt die spannende Geschichte von Kapitän Ahab und seiner Jagd auf den weißen Wal, getrieben von der Sucht nach Rache und Vergeltung, die immer wieder von Ausflügen in die Philosophie, Wissenschaft, Kunstgeschichte und Mythologie unterbrochen wird. Was ursprünglich für eine Hörbuchpräsentation entstand, ist nun als Konzertprogramm mit Lesung neu aufgelegt worden: „Moby Dick“, gelesen von Christian Brückner (Bild) – der unter anderem als feste Synchronstimme von Robert de Niro und von zahlreichen Hörbüchern bekannt ist – und musikalisch bebildert von Elbtonal Percussion. Das Lesekonzert sorgte bereits in der Elbphilharmonie in Hamburg für Begeisterung – umso mehr freuen sich die Kunstfreunde, die Veranstaltung in Bensheim präsentieren zu können. Für alle drum-und schlagwerkbegeisterten Schüler Bensheims und Umgebung findet am Nachmittag vor der Veranstaltung im Rahmen der Nachwuchsförderung der Kunstfreunde ein etwa zweistündiger Workshop mit den Musikern des Elbtonal Percussion Ensembles statt. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 30. Juni per Mail möglich (info@kunstfreunde-bensheim.de). Das Lesekonzert findet außerhalb der regulären Kammermusikreihe der Kunstfreunde statt. Karten gibt es unter kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. red/Bild: dpa

Das Goldmund Quartett weiß in seinen Interpretationen der großen klassischen und modernen Werke der Quartettliteratur zu überzeugen. Seine Innerlichkeit, die unglaublich feine Intonation und die bis ins kleinste Detail erarbeiteten Phrasen begeistern das Publikum weltweit. Die vergangene Saison des Ensembles stand im Zeichen der internationalen Reisen – ganz nach dem Vorbild der aktuellen CD „Travel Diaries“. So reiste das Quartett zum Cartagena Music Festival nach Kolumbien und bereits im Folgemonat in die USA. Zurück in Europa führte sie ihr Kalender nach Italien, Frankreich, Schweden, die Niederlande oder Dänemark.

Mehr zum Thema Konzertsaal der Würzburger Hochschule für Musik Füllhorn ideen- und kontrastreicher Melodien Mehr erfahren Zum 100-Jahr-Jubiläum Posaunenchor Elpersheim bot fulminantes Konzert Mehr erfahren

Die Saison 2022/23 präsentiert erneut ein Feuerwerk an musikalischen Höhepunkten. Auf eine Japan-Tournee folgte das Debüt des Quartetts im Gewandhaus zu Leipzig. Weitere Konzertauftritte führten das Ensemble nach Italien, Holland und Belgien. Neben dem Konzert in Bensheim stehen in der zweiten Saisonhälfte Auftritte im Berliner Konzerthaus, dem Prinzregententheater München, Musikverein Graz, Mercatorhalle Duisburg, Mönchengladbach und beim Marvão Festival in Portugal im Kalender des Goldmund Quartetts.

Die Preisträger der bekannten International Wigmore Hall String Competition 2018 und der Melbourne International Chamber Music Competition 2018 wurden von der European Concert Hall Organisation als „Rising Stars“ der Saison 2019/20 ausgewählt. Darüber hinaus wurde dem Quartett im März 2020 der Musikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und im Dezember 2020 der Freiherr von Waltershausen-Preis verliehen. Bereits 2016 war das Quartett Preisträger des Bayerischen Kunstförderpreises und des Karl-Klinger Preises des ARD-Wettbewerbs.

Neben Studien an der Hochschule für Musik und Theater München sowie bei Mitgliedern des Alban Berg Quartetts, unter anderem bei Günter Pichler an der Escuela Superior de Música Reina Sofia und dem Artemis Quartett in Berlin, gaben Meisterkurse und Studien bei Mitgliedern des Hagen, Borodin, Belcea, Ysaye und Cherubini Quartetts, Ferenc Rados, Eberhard Feltz und Alfred Brendel dem Quartett wichtige musikalische Impulse.

Zum Auftakt des Konzertabends in Bensheim geht es zunächst frühlingshaft zu: Haydns Streichquartett Nr. 53 D-Dur aus dem Jahr 1790 trägt den Beinamen „Lerchenquartett“ – wie ein Singvogel klingt die erste Geige im Thema des ersten Satzes. Aus dem Jahr 1983 stammt das Streichquartett Nr. 3 von Alfred Schnittke, das er im Auftrag der Mannheimer Gesellschaft für neue Musik geschrieben hat.

Nach der Pause geht es weiter mit einem der bekanntesten Quartette schlechthin: Schuberts Streichquartett Nr. 14 d-Moll aus dem Jahr 1824, besser bekannt als „Der Tod und das Mädchen“. Der Komponist ließ sich von seiner eigenen Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Matthias Claudius inspirieren und transportiert in der Musik den Todeskampf eines jungen Mädchens – eindringlich und intensiv wie wohl kaum ein zweites Stück.

Auch diesmal findet im Foyer des Parktheaters wieder eine Einführung mit dem Musikexperten Hans Hachmann statt, der im Gespräch mit den Künstlern in gewohnt unterhaltsamer Weise das Programm des Abends erläutern wird.

Karten gibt es online unter kunstfreunde-bensheim.de, bei bekannten Vorverkaufsstellen oder ab 18.45 Uhr an der Abendkasse. red