Straßenaktionen zu sozialen Themen

Bensheim. Eine positive Bilanz der Straßenaktionen im September und Oktober zieht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Pendleraktionen an den Bahnhöfen in Bensheim und Zwingenberg zum Thema ,Gute Arbeit’ sowie die Straßenaktion in der Bensheimer Fußgängerzone zu den Themen ,Bezahlbares Wohnen’ und Energiepreisbremse waren für den DGB Bensheim ein voller Erfolg“, stellte Ortsverbandsvorsitzender Günther Schmidl (IG Metall) auf der jüngsten Vorstandssitzung fest. „Insgesamt konnten bei den drei Aktionen 1000 Energieriegel ,Der Ausbeutung einen Riegel vorschieben‘ und über 2000 Flugblätter verteilt sowie zahlreiche Gespräche geführt werden. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger war sehr positiv“.

Kurt Manich (ver.di), stellvertretender Vorsitzender des DGB Bensheim, betonte: „Mit den Straßenaktionen zu aktuellen sozialen und gesellschaftlichen Fragen tragen wir die gewerkschaftlichen Themen auf die Straße und stellen uns dem Dialog mit den Bürgern. Das kommt gut an“. Sehr erfreut war der DGB Bensheim über die aktive Unterstützung der Straßenaktion in der Fußgängerzone durch eine Delegation von Fridays for Future.

Mehr zum Thema Löhne Warnstreiks möglich: Bei den Metallern wird es ernst Mehr erfahren Inflation und Energiekrise Airbus zahlt Beschäftigten Sonderprämie von 1500 Euro Mehr erfahren Tarifverhandlungen VW-Beschäftigte fordern 8 Prozent mehr Geld Mehr erfahren

Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) machte deutlich: „Arbeit und Umwelt sind kein Gegensatz. Wir müssen aktiven Klimaschutz, gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit zusammenführen, um die Klimaerwärmung zu stoppen und die sozial-ökologische Transformation erfolgreich zu gestalten. Klimaschutz geht nur sozial“.

Der DGB Bensheim unterstützt mit Nachdruck die Tarifforderung der Industriegewerkschaft Metall, die in der anlaufenden Tarifrunde für ihre Mitglieder ein Plus von acht Prozent bei Entgelten und Ausbildungsvergütungen fordert: „Wer die Preise kennt, will acht Prozent“, zitiert der DGB Bensheim die entsprechende Forderung der IG Metall.

„Die stark steigenden Preise erfordern deutliche Lohnerhöhungen. Dafür kämpfen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften“, heißt es abschließend. red