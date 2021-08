Straßenaktion in Bensheim für bezahlbare Mieten

BENSHEIM. Bezahlbarer Wohnraum wird auch im Kreis Bergstraße immer knapper. Deshalb werden der DGB Bensheim und die DGB-Jugend Bergstraße am Samstag (28.) in der Bensheimer Fußgängerzone eine Straßenaktion unter dem Motto „Mietenstopp“ durchführen.

„Mobiles Wohnzimmer“

Mit einem „mobilen Wohnzimmer“ und Schildern, die die drastische Erhöhung der Angebotsmieten in Bensheim und Heppenheim deutlich machen sollen, wird in Höhe des Kaufhauses Ganz von 9.30 bis 12.30 Uhr auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht. Der Gewerkschaftsbund hofft auf reges Interesse an dieser Aktion. red