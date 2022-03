Stolpersteine werden verlegt

Bensheim. Das Goethe-Gymnasium Bensheim ehrt anlässlich seiner 150-Jahr-Feier weitere ehemalige jüdische Schülerinnen und deren Familien. Am Mittwoch, 6. April, ab 12 Uhr, werden die Gedenksteine für die Familien Adler und Meyer in Bensheim, Bahnhofstraße 29, verlegt, nachdem am Vormittag bereits die Verlegung der Gedenksteine für Johanna Mayer und ihre Familie in Darmstadt stattgefunden hat (Martinstraße 15).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während Johanna Mayer und ihrem Bruder Erwin die Flucht in die USA gelang, blieben die Eltern Wilhelm und Recha Mayer in Deutschland. Wilhelm Mayer war nach der Pogromnacht 1938 im KZ Buchenwald interniert. 1940 wurde er erneut verhaftet und zunächst ins KZ Dachau verschleppt, dann ins KZ Buchenwald überstellt. Dort wurde er 1942 ermordet. Seine Frau Recha wurde 1943 von Darmstadt nach Theresienstadt und von dort 1944 nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurde.

Auch Irma Adler war Schülerin der damaligen Höheren Töchterschule in Bensheim, dem heutigen Goethe-Gymnasium. Ihr Vater, der Kaufmann Wilhelm Adler, wurde 1938 in den Selbstmord getrieben, seine Frau floh daraufhin in die USA. Irma hatte 1934 Karl Koppel geheiratet und war in dessen Elternhaus nach Jugenheim gezogen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die beiden flohen 1937 über Antwerpen nach New York. Ihre ältere Schwester Paula war mit Nathan Meyer verheiratet, der in der Bahnhofstraße 29 einen Pferdehandel betrieb.

Die beiden verließen Deutschland bereits 1936, mussten aber ihre Kinder Ingeborg und Kurt zurücklassen. Diese konnten erst ein Jahr später in die USA nachkommen.

Anschließend werden an der Parkstraße fünf Stolpersteine eingelassen, wo das Ehepaar Moses und Paula Bendheim wohnte, das 1939 in die USA floh. Ihr Sohn Edgar hatte sich 1934 dorthin retten können, die Tochter Irma 1938. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3