Auerbach. Am Samstag, 5. November, gibt es wieder einen Stoffe-Flohmarkt in Auerbach: Im Gebäude C der TSV Auerbach im Weiherhausstadion (Saarstraße 56, im Gebäude neben der Vereinsgaststätte) werden von 14 bis 16 Uhr wieder unbearbeitete Stoffe und Kurzwaren aus zweiter Hand angeboten.

Nach dem Erfolg des ersten Stoffe-Flohmarkts im Frühjahr steht nun eine Wiederholung an. Anmeldungen für Standbetreiber sind bis zum Donnerstag, 3. November, möglich, per E-Mail an kornelia.ox@t-online.de. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen, außerdem soll keine Wolle verkauft werden.

Als Standgebühr wird ein Kuchen verlangt, ersatzweise eine Gebühr von 25 Euro. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ab 10 Uhr beim Aufbau zu helfen. Insgesamt werden 22 Verkaufsplätze bereitstehen. Ab 13.30 Uhr können dann die Verkäufer ihre Stoffe und Kurzwaren auslegen, bevor um 14 Uhr der Verkauf beginnt. Der Erlös des Kuchenverkaufs geht an den Verein Wildwasser, der in Bensheim eine professionelle Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt betreibt. red