Bensheim. Für die Kommunalwahl am Sonntag, 14. März, ist jetzt der Versand der Wahlbenachrichtigungen angelaufen. Die Wähler, die bereits Briefwahl beantragt haben, haben zum Teil die Stimmzettel erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bensheimer Rathaus.

AdUnit urban-intext1

Auch die Zustellung der Musterstimmzettel durch die Post laufe jetzt an. Die Musterstimmzettel sind zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Bensheim hinterlegt. Diese dienen den Wahlberechtigten als zusätzliche Information und Erläuterung der anstehenden Wahlen. Aus organisatorischen Gründen erfolgt der Versand an alle Haushalte in Bensheim durch die Post.

Die Stadtverwaltung steht bei Fragen rund um die Wahl als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Wahlbüro ist erreichbar per Telefon 06251/5826322 und E-Mail buergerbuero@bensheim.de.

Wahlhelfer weiter gesucht

Wie es aus dem Rathaus heißt, werden Wahlhelfer weiter gesucht: Neben Beisitzern werden auch erfahrene Wahlhelfer benötigt. Als sogenanntes Erfrischungsgeld gibt es 30 Euro für den Einsatz am Wahltag. Interessenten können sich per E-Mail an das Wahlteam wenden: wahlbuero@bensheim.de.

AdUnit urban-intext2

Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat die Stadt Bensheim unter Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ein detailliertes Hygienekonzept mit höchsten Standards für die Arbeit der Wahlvorstände entwickelt. Insbesondere wurde dabei auf die Eignung der Räume (Raumgröße, Raumhöhe, Belüftungsmöglichkeiten) geachtet.

Das bei der Bürgermeisterwahl umgesetzte Hygienekonzept habe sich bereits im vergangenen Jahr bewährt und wurde in den vergangenen Wochen weiter verfeinert. ps