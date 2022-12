Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Premiere Stimmungsvolles Weihnachtssingen auf dem Bensheimer Marktplatz

Bis zu 100 Sängerinnen und Sänger beteiligten sich am Freitagabend am ersten Weihnachtssingen auf dem Bensheimer Marktplatz. Das Netzwerk der Christen an der Bergstraße hatte zu dieser Aktion bei Kerzenlicht aufgerufen.