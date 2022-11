Stimmungsvoller Adventsmarkt

Bensheim. „Wo führen die Lichtertüten am Straßenrand wohl hin?“, werden sich wohl einige Passanten in der Bensheimer Fußgängerzone am Freitag beim Blick in die Obergasse gefragt haben. Sie führten direkt zum ältesten Bensheimer Fachwerkhaus, dem Walderdorffer Hof.

Hier hat die Heimatvereinigung Oald Bensem ihren Vereinssitz und veranstaltete am Freitag und Samstag ihren traditionellen Adventsmarkt. Wer durch das Tor in den Hof des historischen Anwesens trat, der wurde sofort vom Ambiente verzaubert. Bei Glühwein, Bratwurst, Feuerzangenbowle und dem leckeren Kesselgulasch nach dem Rezept der Fraa vun Bensem alias Doris Walter ließ es sich gut im Hof an der alten Stadtmauer verweilen.

Ein kleiner Stand mit gebastelten weihnachtlichen Dekorationen machte Lust auf mehr – und diese wurden im ersten Stock des historischen Fachwerkhauses in den Vereinsräumen angeboten. Hier konnte man Plätzchen, Marmelade und Imkerprodukte kaufen.

Am Samstag gab es außerdem Kaffee und Kuchen und Bensheimer Eintopf. tn/Bild: Thomas Neu