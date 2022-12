Stimmen zum Bensheimer Haushalt

CDU: Sparmaßnahmen sind ein Etappenziel

Während für dieses Jahr – dank hoher Steuereinnahmen – im Ergebnis schwarze Zahlen erreicht werden, ist eine solche positive Entwicklung für 2023 nicht absehbar. Der Magistrat hat einen Entwurf für den städtischen Haushalt vorgelegt – mit einem hohen Defizit. Ziel der CDU ist es, Steuererhöhungen zu vermeiden. Die von uns im Ausschuss beschlossenen Sparmaßnahmen sind ein Etappenziel. Ausgaben müssen reduziert und der Aufwuchs bei Personalstellen im Rathaus moderat gestaltet werden. Wichtig bleibt uns die Kinderbetreuung, das Angebot wird aufgrund hoher Nachfrage ausgebaut. Für den Klimaschutz planen wir Investitionen in Photovoltaik-Anlagen ein, auch kommunale Wärmeplanung und energetische Gebäudesanierung. Jene Straßen, die in schlechtem Zustand sind, müssen saniert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SPD: Sparsamkeit ist weiter oberstes Gebot

Die Konsolidierungsbemühungen des Haushalts tragen erste Früchte. Der Haushaltsplan ist genehmigungsfähig. Das hat für uns oberste Priorität. Dabei dürfen wir jedoch nicht ausblenden, dass der jahresbezogene Fehlbedarf nur durch Inanspruchnahme von Rücklagen aus den Vorjahren gedeckt wird. Insoweit gilt der Haushalt als ausgeglichen. Wir haben nach wie vor ein Ausgabenproblem. Sparsamkeit ist damit weiterhin oberstes Gebot. Auch im kommenden Jahr können nicht alle Wünsche erfüllt werden. Die Ganztagssitzung des Haupt- und Finanzausschusses verlief erfreulicherweise konstruktiv und ergebnisorientiert. So ist es fraktionsübergreifend in Kooperation mit der Magistratsspitze gelungen, den ursprünglichen Fehlbetrag in Höhe von 7,9 Millionen Euro um 1,3 Millionen Euro zu verringern, was sich nicht zuletzt auch positiv auf die mittelfristige Finanzplanung auswirkt. Positiv bewerten wir die Tatsache, dass 2023 die Hebesätze bei den Gemeindesteuern stabil gehalten werden können.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Ein Marathon durch die Bensheimer Miesen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ortsbeirat Auerbach In Auerbach ist Sportförderung der größte Posten im Etat Mehr erfahren

FDP: Das Problem liegt auf der Ausgabenseite

Infolge der Haushaltsberatungen mit unseren Koalitionspartnern haben wir Einsparungen für den Haushalt 2023 erreicht. Der Bensheimer Haushalt weist, wie die letzten Jahre, ausreichende Einnahmen aus. Das Problem liegt auf der Ausgabenseite. Bei einer disziplinierten Aufgaben- und Haushaltspolitik sind nach unserer Auffassung die in dem durch die Bürgermeisterin vorgelegten Haushaltssicherungskonzept geplanten Steuererhöhungen in den kommenden Jahren mehr als vermeidbar. Frau Klein hatte in ihrer Haushaltsrede angekündigt, die „großen Brocken“ an Einsparungen anzugehen. Dabei werden wir Frau Klein gerne unterstützen. Wir brauchen keine eierlegende Wollmilchsau, um einen gesunden Haushalt in Bensheim zu erreichen.

BfB: Steuererhöhungen müssen vermieden werden

Positiv: die hohe Liquidität (deshalb ausgeglichener Haushalt); keine Kreditaufnahme und Abbau von Schulden. Gemeinsame Anträge zum Hochstädter Haus und zur 1.000 Euro-Regelung für die Ortsbeiräte. Negativ: die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sollen 2024 weiter erhöht werden. Damit würden wir zu Spitzenreitern im Kreis trotz hoher Einnahmen aus Gewerbesteuer. Wir müssen diesen Kreislauf der Steuererhöhungen durchbrechen. Die Koalition will das auch. Die BfB ist bereit, nach weiteren Streichungen zu suchen, um Steuererhöhungen zu vermeiden. Sonst lehnen wir den Haushalt ab. Die Einführung einer weiteren gut bezahlten Hierarchieebene nach Weggang von Stadtrat Oyan lehnen wir ab. Das ist die Grundlage für weitere Steuererhöhungen. So bekommen wir unseren Haushalt nie in Ordnung.

Grüne: Können Haushalt nicht zustimmen

Vieles, was uns Grünen wichtig war, hat die Koalition im Haushaltsentwurf gestrichen und gleichzeitig viele unserer Anträge abgelehnt. Somitkönnen wir dem Zahlenwerk nicht mehr zustimmen. Statt mehr Geld für das-PV Förderprogramm Klimaschutz wurde dieses um mehr als die Hälfte gekürzt. Das von der Verwaltung vorgeschlagene Klimaprogramm gegen Hitze und für Begrünung wurde gestrichen, ebenso der Umweltscout und die Obstbaumaktion. Die empfohlene Erhebung von Parkgebühren an Straßen der Innenstadt wurde abgelehnt. Auch die Mittel, die wir für neue Bebauungspläne zur Nachverdichtung im Innenbereich vorschlugen, und die Stelle der Hilfspolizei, die bei zugeparkten Geh- und Radwegen schneller kommen soll. Stattdessen will die Koalition den Vertrag Leihräder mit Nextbike vorsorglich kündigen und die Abwassergebühr anheben. Dies ist rechtlich umstritten und von der Verwaltung nicht empfohlen. Der Haushalt bleibt trotzdem defizitär.

FWG: Auch auf liebgewonnene Leistungen verzichten

Im Haupt- und Finanzausschuss sind für den Haushalt eine Reihe von Einsparungen zur Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Dies reicht jedoch nicht aus, um auf Steuererhöhungen ab 2024 verzichten zu können. Wenn nicht weiterhin an der Steuerschraube gedreht werden soll, sind jedoch signifikante, dauerhafte Einsparungen unverzichtbar. Dazu müssen sowohl die freiwilligen Leistungen als auch die von der Stadt beeinflussbaren Kosten für Personal, Sach- und Dienstleistungen kritisch hinterfragt und auf Einsparmöglichkeiten überprüft werden. Dies ist nur in konstruktiver Zusammenarbeit von Verwaltung und Stadtparlament unter Einbeziehung der Bürger und der Vereine möglich. Um Eingaben und Ausgaben ins Gleichgewicht zu bringen, bedarf es Fantasie, Kreativität, Mut und die Bereitschaft der Bürger, auch auf liebgewonnene Leistungen zu verzichten. Bisher haben wir dabei wenig erreicht. Es bleibt viel zu tun. Die FWG ist bereit, sich einzubringen. red