Bensheim. Eigentlich sollte der alte Trakt des Heilig-Geist-Hospitals längst abgerissen sein. Ende 2016 sollten die Bagger rollen und Platz machen für einen Neubau-Komplex mit 68 altersgerechten Wohnungen. Mehr als vier Jahre dümpelt das Großprojekt weiter vor sich hin, getan hat sich wenig bis gar nichts.

Eigentümer der Immobilie ist die Stiftung Heilig-Geist-Hospital, mit dem Bistum Mainz als Investor und Erbpachtnehmer sowie einer Privatfirma als Projektentwickler sollte das Vorhaben umgesetzt werden. Doch Auseinandersetzungen mit dem Denkmalschutz nahmen der Planung den Wind aus den Segeln. Auslöser der Debatten war und ist der Mittelbau des U-förmigen Ensembles, der aus dem Jahr 1812 stammt und Ensembleschutz genießt.

Eine Integration erschien den Verantwortlichen mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit schwierig. Im Sommer 2017 gab sich der damalige Stiftungsvorsitzende Pfarrer Angelo Stipinovich noch zuversichtlich, zu einer Lösung zu kommen. Gehört hat man seitdem nicht mehr viel von den Beteiligten.

SPD wollte Verhandlungen

Die Kommunalpolitik hat sich kurz vor der Kommunalwahl nun wieder des Themas angenommen. Im Haupt- und Finanzausschuss sowie in der Stadtverordnetenversammlung standen Anträge von SPD und BfB zu Diskussion. Die Sozialdemokraten wollen mit Blick auf den angespannten bis völlig überhitzten Wohnungsmarkt Nägel mit Köpfen machen. Ihr Vorschlag: Der Magistrat soll Verhandlungen mit der Stiftung und dem Bischöflichen Ordinariat in Mainz aufnehmen und ein vertretbares Übernahmeangebot abgeben. Auf Grundlage des bestehenden Bebauungskonzepts soll es danach zügig an die Umsetzung gehen, um Wohnraum direkt im Zentrum zu schaffen.

Die BfB war etwas defensiver unterwegs. Sie wollte den Magistrat beauftragen, zur ersten Arbeitssitzung des Bauausschusses (vermutlich im Mai) umfassend über den Status der geplanten Bebauung zu informieren, auf Hindernisse bei der Umsetzung einzugehen und Lösungen aufzuzeigen. „Das ehemalige Krankenhaus steht seit 2008 leer. Wir sehen da wenig Fortschritt und denken, dass es an der Zeit wäre für den Magistrat, in Verhandlungen zu treten“, erklärte Eva Middleton (SPD) und machte deutlich, dass die Zeit drängt. Dass es nicht weitergeht, stehe im Widerspruch zu allen Erklärungen, die dem Wohnungsbau innerhalb des Stadtkerns eine besondere Bedeutung einräumen. Es sei nicht mehr akzeptabel, dass nicht der geringste Fortschritt erkennbar sei.

Der Intention des SPD-Antrags stimmte die BfB zu. Es müsse etwas passieren, so Franz Apfel. Man sei der Auffassung, dass man zunächst eine umfassende Information benötige, bevor gegebenenfalls weitere Schritte eingeleitet werden. An der Vorgehensweise der Sozialdemokraten habe die BfB gestört, dass gleich ein Übernahmeangebot abgegeben werden solle. Dem könne man sich nicht anschließen.

„Ich wüsste nicht, woher die Finanzmittel der Stadt kommen sollen“, bemerkte Apfel. Die Stoßrichtung der SPD sei nicht verkehrt, meinte Markus Woißyk (CDU). Den Antrag der BfB halte er jedoch für den richtigen Weg, um einschätzen zu können, wo die Probleme genau herkommen, wie der Stand der Dinge ist und wo man neu ansetzen müsse. „Vielleicht sind die alten Planungen auch nicht mehr umsetzbar“, so Woißyk. Weil man das nicht genau wisse, müsse der Magistrat den Sachstand zusammentragen. Zudem sei die Stadt nicht in der Situation, der Kirche ein Angebot zu unterbreiten, gepaart mit allen Folgekosten.

Sein Vorschlag: Zustimmung für den BfB-Antrag, die Forderungen der SPD aber „nicht abbügeln“, sondern den Antrag in die nächste Ausschusssitzung verweisen. Einen Punkt sehe man aber auf keinen Fall: das Übernahmeangebot.

Eva Middleton bot an, dass man den entsprechenden Satz durchaus streichen könne. Man müsse aber mal den ersten Schritt gehen, indem man Verhandlungen aufnimmt. Ihr Fraktionskollege Horst Knop brachte in einer Pressemitteilung zusätzlich die Idee ins Spiel, dass die Kirche mit dem Geld aus dem Verkauf die Trägerschaft der Liebfrauenschule fortführen könnte – wenngleich man dem Bistum natürlich nicht vorschreiben könne, wie sie mit ihrem Eigentum umgeht.

Ob der Magistrat schon eine Kontaktaufnahme gestartet hat, konnte in der Sitzung nicht geklärt werden. Bürgermeisterin Christine Klein sagte zu, die offenen Fragen zu klären.

Die FDP sprach sich in Person von Tobias Fischer ebenfalls dagegen aus, bereits Gespräche aufzunehmen und Angebote abzugeben. Hals über Kopf dürfe man nichts beschließen. Man müsse das in Ruhe nach der Kommunalwahl besprechen.

Den Grünen dauert der Stillstand auf dem Gelände nach eigenem Bekunden schon viel zu lange. Die vorgelegten Planungen seien schon sehr konkret gewesen, damit sei man auch einverstanden gewesen, bekräftigte Doris Sterzelmaier. Man könne beiden Anträgen zustimmen, um voranzukommen. Das schließe nicht aus, dass über den Sachstand informiert werde. Gegen Verhandlungen habe man nichts einzuwenden.

Am Ende einigte man sich einstimmig darauf, dem Vorschlag von Markus Woißyk zu folgen. Der SPD-Antrag wurde in den Bauausschuss verwiesen, dem Ansinnen der BfB stimmte der Ausschuss zu. Demnach müsste bis spätestens Mai etwas mehr Licht in die Angelegenheit kommen. Unstrittig ist, dass das Gelände für Wohnraum mehr als geeignet ist und alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, um dort Wohnungen zu schaffen.

In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag gab es ebenfalls eine Mehrheit für den Änderungsantrag der Christdemokraten, Gegenstimmen gab es von GLB und FDP, die AfD und Thomas Götz (GLB) enthielten sich. Beschlossen wurde ebenfalls der BfB-Vorstoß bei vier Enthaltungen (AfD und Horst Knop, SPD).