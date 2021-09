Stiftungsfest mit den Blütenweg-Jazzern

Bensheim. Für Samstag (25.), 11 Uhr, lädt die Hahnmühle-Stiftung zum Stiftungsfest ein. Es beginnt mit einem Gottesdienst für Groß und Klein im Mühlenhof, Friedhofstraße 99, zu dem sich auch die Handpuppe Konrad angemeldet hat.

Der Kinderchor der Michaelsgemeinde wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Anschließend wird zum gemütlichen Beisammensein in den Mühlenhöfen eingeladen, heißt es in der Einladung. Die Blütenweg-Jazzer spielen auf. Das Backhaus wird beheizt und leckeres Njombebrot gebacken. Man kann auch eigene Backversuche unternehmen. Wer möchte, kann Stofftaschen mit unterschiedlichen Stempeln verzieren oder Magnete für Whiteboard oder Kühlschrank basteln und gestalten.

Außerdem gibt es unterhaltsame Spiele. Natürlich fehlt es nicht an Gegrilltem, Salaten, Kaffee und Kuchen. Der Erlös des Festes ist für das Kindergartenprojekt in Njombe (Tansania) bestimmt. Dort unterstützt die Michaelsgemeinde die Kindergartenarbeit und finanziert die Ausbildung von Erzieherinnen. In diesem Jahr konnte eine Schule eröffnet werden. red