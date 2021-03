Bensheim. Steuererklärung – immer wieder eine Herausforderung, wenn es um das Sichten und Ordnen der Unterlagen geht, die sich übers Jahr angesammelt haben. Vieles fällt leichter, wenn man über Strukturen, Fachbegriffe und Neuerungen des Steuerrechts informiert ist.

In einem Seminar der Kreisvolkshochschule erklärt eine Steuerberaterin, was man unter Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen versteht, welche Freibeträge gelten und welche Fristen zu beachten sind. Diese Informationen helfen, Steuererklärung auszufüllen.

Außerdem erhalten die Teilnehmer Tipps für die Erstellung einer elektronischen Steuererklärung. Der Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße läuft am Freitag, 12. März, im Seminarraum d in Bensheim, Am Wambolterhof 2. Der Unterricht findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften statt. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße telefonisch unter Telefon 06251/172960 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red