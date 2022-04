Sterntaleraktion der Hemsbergschule Bensheim für das Ahrtal

Bensheim. Die Sterntaleraktion der Bensheimer Hemsbergschule hat Tradition. Jährlich zu Weihnachten basteln die Mädchen und Jungs der Grundschule Sterne und verkaufen diese an ihre Familien, andere Verwandte, Freunde und Bekannte.

Mit dem Erlös unterstützten sie eine gemeinnützige Organisation oder ein Hilfsprojekt. So war auch die Idee im Vorjahr. Im Kinderparlament der Schule fiel seinerzeit die Entscheidung, die Aktion 2021 zugunsten des Vereins „Bergstraße und Umgebung hilft dem Ahrtal“ zu organisieren. Um möglichst viel Geld einzunehmen, wurde die Sterntaleraktion auf Wunsch der Kinder anders als sonst üblich über Weihnachten und den Jahreswechsel hinaus in den Januar verlängert.

Mehr als 1000 Euro sind dabei zusammengekommen, die jetzt Walter Konrad im Beisein der Schulgemeinschaft für die Hilfsaktion entgegennahm. Dabei berichtete er den Schülern von der Situation im Ahrtal und was mit Spenden, wie sie nach wie vor dringlichst benötigt werden, gemacht wird. Es gebe, so Konrad, noch immer in der Ahrtal-Region extrem viel zu tun. Den Kindern war die Hilfe an dieser Stelle wichtig. Nicht minder wichtig aber ist ihnen auch die Unterstützung von Menschen in der Ukraine und von Flüchtlingen aus dem Land. Deshalb haben sie kurzerhand aktuell völlig losgelöst von der Weihnachtszeit eine neuerliche Spendenaktion gestartet und sammeln erneut fleißig Geld. thz/Bild: Zelinger

