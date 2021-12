Sternsinger überbringen Segenspost

Bensheim. Die Sternsinger bringen für das neue Jahr den Segen Gottes. Kleine und große Könige werden in Bensheim und Lautertal im Einsatz sein, um den Segen „Christus segne dieses Haus“ mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ zu den Menschen zu bringen. Mädchen und Jungen sind so in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige unterwegs und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not. Aufgrund der momentanen Situation kommt der Segen kreativ und kontaktlos als Segenspost zu den Menschen, in ihre Wohnungen und Häuser, heißt es in einer Pressemitteilung des Katholischen Pfarreienverbunds.

„Gesund werden – gesund bleiben“

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen. Anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan wird gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird.

Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.

Die Anmeldung für die Segenspost ist bis zum 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag), sowohl über die Anmeldekarten, die in den Kirchen ausliegen, als auch über die Homepage des Pfarreienverbundes (www.katholische-kirche-bensheim.de) möglich. Die Sternsinger sind dann an folgenden Tagen als Segensboten unterwegs:

Heilig Kreuz: 28. Dezember bis 30. Dezember 2021

St. Georg: Bensheim, Gronau, Schönberg und Zell 6. bis 7. Januar; Lautertal 8. Januar

St. Laurentius: 28. Dezember bis 8. Januar

Bei der 63. Aktion zum Jahresbeginn 2021 hatten die Mädchen und Jungen aus 8000 Pfarrgemeinden trotz der Corona-Situation rund 38,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Bensheimer Pfarreienverbunds. red

