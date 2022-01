Sternsinger sind in Fehlheim unterwegs

Fehlheim. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Mit diesem Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. Projekte im Südsudan, Ghana und Ägypten stehen dabei im Mittelpunkt und werden durch die gesammelten Spenden unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gruppen sind – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen – in den Bensheimer West-Stadtteilen unterwegs: am 6. Januar in Fehlheim, am 7. Januar in Schwanheim und am 8. Januar in Langwaden. Alle, die sich im letzten Jahr für die Sternsinger-Aktion angemeldet hatten, werden besucht.

Neue Anmeldungen können telefonisch im Pfarrbüro unter 06251/71229 oder per Mail an info@fehlheim-zwingenberg.de vorgenommen werden. red