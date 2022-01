Sternsinger in Bensheim und Lautertal sammeln mehr als 23 000 Euro

Bensheim/Lautertal. Die Sternsinger aus dem Pfarreienverbund Bensheim sind richtig stolz, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich wahrlich sehen lassen: Mehr als 23 000 Euro kamen bei ihrer Aktion in der schwierigen Organisation in Corona-Zeiten zusammen.

Viele Kinder, Jugendliche und erwachsene Begleitende sowie die beiden Kitas Liebfrauen und Sankt Albertus waren in Bensheim und im Lautertal im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ den Segen „20*C+M+B+22“ – Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus – zu den Menschen als Segenspost gebracht.

Auch wenn bei dieser Aktion wieder keine Hausbesuche möglich waren, sind die Sternsinger froh, dass die Aktion stattgefunden hat und sie sind sich einig: „Viele Menschen haben sich sehr über den Segen gefreut.“

Mit ihrem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ machten die Sternsinger in ihrem gemeinsamen Abschlussgottesdienst in Sankt Georg auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. Doch nicht nur Kinder in Ägypten, Ghana und dem Südsudan werden zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt.

Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in rund 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikönigssingen unterstützt werden.

Es ist ein Segen, dass es Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die durch ihr Engagement und ihren Einsatz und alle, die gespendet haben, die Welt verändern.

Das geht auch noch bis zum 15. Februar über die digitale Spendenaktion: https://spenden.sternsinger.de/c74wd_ip – damit viele Kinder weltweit gesund werden und gesund bleiben. red