Sternsinger bringen Segen ins Rathaus

Bensheim. Ihren Segen brachten die Sternsinger ins Bensheimer Rathaus, als sie zu Jahresbeginn Bürgermeisterin Christine Klein und Stadträtin Nicole Rauber-Jung ihren Besuch abstatteten.

„Auch in diesem Jahr bringt ihr mit dem Segen der Sternsinger ein Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht und des Zusammenhalts, wonach sich viele Menschen sehnen“, sagte die Bürgermeisterin zur Begrüßung. Die Gruppen der Pfarrgemeinden Sankt Georg, Sankt Laurentius und Heilig Kreuz sammelten dabei zugleich Spenden für einen guten Zweck. Klein und Rauber-Jung würdigten daher mit einer Rathaus-Spende das ehrenamtliche Engagement der 16 Mädchen und Jungen besonders, die sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einsetzen.

Nach dem Segensspruch und einigen Liedern brachten die Sternsinger am Rathauseingang die traditionelle Inschrift 20*C+M+B+23 an. Die Buchstaben stehen für „Christus mansionem benedicat“, was „Christus segne dieses Haus“ bedeutet.

Die Sternsingaktion 2023 steht unter dem Leitmotto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Auf der ganzen Welt leiden Kinder unter Gewalt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt ist – jedes zweite Kind. ps/Bild: Stadt Bensheim