Sterne, Engel und Kerzen

Auerbach. Am ersten Adventssamstag, 26. November, öffnet das Ideenreich der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) von 11 bis 16 Uhr seine Pforten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kleinen Ladens ein besonderer Termin, schließlich hat der Pavillon in der Darmstädter Straße 150 in Auerbach normalerweise nur unter der Woche geöffnet.

„Wir haben für Berufstätige nur sehr begrenzte Öffnungszeiten“, erklärt Elke Frindt, der kreative Kopf des Ideenreichs. „Indem wir in der Adventszeit auch an Samstagen öffnen, wollen wir allen Menschen ermöglichen, sich in Ruhe bei uns umzusehen, einzukaufen und Kunst und Werke der bhb kennenzulernen.“

An diesem Samstag wird der Pavillon ganz im Zeichen der nahenden Vorweihnachtszeit stehen: Es werden bunte Sterne, winterliche Schneemänner, stimmungsvolle Kerzen und Engel in den verschiedensten Größen und Designs präsentiert – alles hölzerne Kunstwerke, die in der Schreinerei der bhb aus Holzresten zugesägt und im IdeenReich liebevoll bemalt und veredelt werden.

Aber auch schöne Geschenkartikel wie Frühstücksbrettchen, Friedenstauben oder die Produkte mit dem Emblem von Eintracht Frankfurt stehen wie gewohnt zum Verkauf. Selbstverständlich gibt es auch den Kunstkalender 2023 mit Werken aus dem Kunstprojekt der bhb.

Zum Start in die Adventssaison hat sich das Ideenreich etwas Besonderes überlegt: Die ersten zehn Kundinnen und Kunden, die am Samstag im Ideenreich einkaufen, erhalten eine besondere Überraschung zu ihren Einkäufen dazu. „Es lohnt sich also, schnell zu sein“, freut sich Elke Frindt mit ihrem Team schon auf den ersten verkaufsoffenen Samstag. red