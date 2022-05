Steigkopf als gemeinsames Ziel

Bensheim. Zu einer liebgewordenen Tradition hat sich die jährliche Zielwanderung der Abteilung Outdoor der SSG Bensheim entwickelt. Am vierten Sonntag im April starteten die Gruppen Wandern für Aktive sowie Draußen mit Kindern zu unterschiedlichen Zeiten, um auf unterschiedlichen Wegen das gemeinsame Ziel zu erreichen. Dieses Jahr hieß das Ziel die Gaststätte Zum Steigkopf oberhalb der Guldenklinger Höhe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider hat bei beiden Gruppen, die Wetterprognose einige abgehalten mitzuwandern. Acht Personen der Gruppe „Wandern für Aktive“ starteten schon am Morgen. Es wurde zum Parkplatz am Friedhof in Kirschhausen gefahren. Von dort ging es zuerst im Bogen nach Mittershausen, Mitlechtern und Alzenau, wo eine kleine Pause eingelegt wurde, danach weiter Richtung Kreiswald und abwärts zum Steigkopf. Auf der Tour waren wunderbare Ausblicke nach Lindenfels und zum Höhenrücken der Tromm zu sehen. Ganz herrlich war die Apfelblüte, die immer wieder zum Stehenbleiben anregte, um das eine oder andere Foto zu machen.

Durch Wiesen und Wald

Die Gruppe Draußen mit Kindern traf sich um 12.30 Uhr am Parkplatz Guldenklinger Höhe. Auf schönem Rundweg ging es erstmal abwärts nach Kirschhausen, um dann durch Wiesen und Wald zum Ziel zu kommen. Ziemlich zeitgleich trafen beide Gruppen, zur Einkehr und gemütlichen Beisammensein, ein. Die Kinder nutzten das tolle Außengelände mit Spielplatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem gemeinsamen Gruppenbild traten alle wieder ihren Rückweg an. red