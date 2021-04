Bensheim. Am Dienstag wurde die alte FDP-Fraktion Bensheim verabschiedet, die neue Fraktion mit der Wahl des Vorstands konstituiert. Stefan Stehle wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und löst damit Holger Steinert nach 20 Jahren in dieser Funktion ab.

AdUnit urban-intext1

Zu seinem Stellvertreter wurde Thorsten Eschborn von den Fraktionsmitgliedern bestimmt, der damit Jascha Hausmann nachfolgt. Vor der Wahl des neuen Fraktionsvorsstands ließ der scheidende Fraktionsvorsitzende Holger Steinert die letzte Wahlperiode kurz Revue passieren.

Mit 53 eigenen Anträgen, 49 Anfragen und einer ähnlich hohen Zahl an Änderungsanträgen hätte sich die FDP-Fraktion in der Wahlzeit 2016 bis 2021 wieder sehr aktiv und zugleich im richtigen Maße in die Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Außerhalb der Gremien sei die Fraktion mit einer Vielzahl an Ortsterminen, Besichtigungen, Infobesuchen und weiteren Veranstaltungen sehr rührig und damit gut informiert gewesen.

So habe man wie in den davor liegenden Wahlperioden auch jedes Jahr im Frühjahr den Passanten-Befragungsstand in der Fußgängerzone, im Sommer den protokollierten Stadtteilrundgang, beim Winzerfest den gemeinsamen Schoppen, die Herbstklausurtagung und im Dezember den protokollierten Weihnachtsarktrungang durchgeführt sowie viele Infobesuche in Firmen, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen wahrgenommen, darunter Museum, Bücherei, Musikschule, Golfclub, Feuerwehr, CBM, DRK, Wohnbau, TSV, SSG, Boxclub sowie die Firmen Baldur, Rauen und das Weingut Rothweiler, um nur eine Auswahl zu nennen, schreibt die FDP.

AdUnit urban-intext2

Dank an Holger Steinert

Abschließend bedankte sich Steinert bei seinem Stellvertreter Jascha Hausmann, den beiden bisherigen und wiedergewählten Stadtverordneten Tobias Fischer und Thorsten Eschborn sowie bei Stadtrat Wilhelm Rothermel und den Ortsbeiratsmitgliedern Rolf Schepp und Harald Boeddinghaus für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Mit einem Präsent würdige er zudem die Arbeit von Silvia Petri, die ohne der Fraktion anzugehören stets die Protokolle erstellte. Jascha Hausmann wiederum bedankte sich bei Holger Steinert für die intensive und unermüdliche Arbeit und Führung der Fraktion in insgesamt 20 und besonders in den letzten fünf Jahren mit einem Präsent.

AdUnit urban-intext3

Zu ihrer ersten Arbeitssitzung kommt die neu gewählte FDP-Fraktion Bensheim am Dienstag (6.) zusammen. Einer der Hauptpunkte wird die Vorbereitung auf die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Ende April und hier besonders die Besetzung der Beteiligungsgremien und andere Regularien sein. Dieser Punkt wurde bei Übergabe der Fraktionsgeschäfte auch schon am letzten Dienstag von bisheriger und neuer Fraktion in einer ersten Runde noch gemeinsam beraten. red

AdUnit urban-intext4