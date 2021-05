Stationenlauf an Pfingsten

Bensheim. Von Samstag (22.) bis Pfingstmontag (24.) lädt die evangelische Stephanusgemeinde zu einem Stationenlauf rund um die Kirche und das Gemeindehaus ein. An sieben Stationen können alle Interessierte, insbesondere Familien mit Kindern, die Pfingstgeschichte entdecken.

Für die Mitmachaktionen gibt es am Startpunkt des Laufs eine Tüte mit den benötigten Materialien. Der Stationenlauf kann an allen drei Tagen besucht werden, außer während der Gottesdienste an Pfingstsonntag und Pfingstmontag.

Am Pfingstsonntag findet der Gottesdienst um 10 Uhr unter der Leitung von Pfarrerin Almut Gallmeier statt, und am Pfingstmontag um 11 Uhr der ökumenischen Gottesdienst mit Gemeindereferentin Jeanette Baumung und Pfarrerin Almut Gallmeier. Bei trockenem Wetter finden beide Gottesdienste draußen auf dem Gelände vor der Stephanuskirche statt, bei Regenwetter in der Kirche. red