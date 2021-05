Stationenlauf an Pfingsten

Schönberg/Wilmshausen. Pfingsten ist das Fest der Freude und der Begeisterung – Gefühle, die sich viele Menschen in dieser Zeit, in der so oft Resignation und Frust vorherrschen, sehr wünschen. Bei den Freunden von Jesus war es ähnlich: nach Ostern hatte sich alles verändert. Jesus hatte versprochen, dass Gottes Geistkraft kommen würde und mit ihr die Freude und die Begeisterung zurückkommen würden. Aber bis es so weit war, haben die Freunde gewartet und im Haus gesessen.

Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt Familien und andere Interessierte ein, diese Geschichte bei einem Pfingstspaziergang an verschiedenen Stationen zu erleben. Bei jeder der sieben Stationen gibt es einen kleinen Teil der Geschichte und ein Bild zu sehen. Außerdem gibt es natürlich etwas zum Selbermachen. So können Luftballons aufgeblasen und Wunderkerzen entzündet werden.

Wie an Sankt Martin

Wie schon zu Sankt Martin und Weihnachten finden sich die Stationen auf einem Weg durch den Wald beginnend oberhalb der Kita Leuchtturm und endend bei der Wiese unterhalb des Friedhofs. Materialtüten zum Mitmachen kann man sich ab dem 19. Mai in der Kita Leuchtturm abholen.

Außerdem bietet Gemeindepädagogin Katja Folk an, die Tüten direkt zu den Familien nach Hause zu bringen. Wer eine Tüte gebracht haben möchte, kann sich per Mail oder telefonisch bei Katja Folk melden (katja.folk@ekhn.de, Telefon 06252/ 673336).

Der Stationenlauf ist geöffnet von Freitagnachmittag, 21. Mai, bis Montagnachmittag, 24. Mai. red