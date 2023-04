Start in die Golfsaison

Bensheim. Am Ostermontag startete der Golfclub Bensheim mit seinem ersten großen gemeinsamen Turnier in die Saison 2023. In den vergangenen zwei Wochen hatten bereits die verschiedenen Gruppen des Clubs ihr eigenes Angolfen veranstaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beste Bedingungen

Den Auftakt machte wie immer schon Ende März die Jugend, gefolgt von den Senioren, den Herren und den Golfladies. Am Ostermontag fanden sich alle gemeinsam zu einem voll ausgebuchten Turnier bei besten Bedingungen zusammen.

Sonne, angenehme Temperaturen und ein Platz in voller Frühlingsblüte machten Lust auf die kommenden Monate. Gespielt wurde ein „Chapman-Vierer“ in Teams zu zweit, bei dem beide Spieler pro Bahn zuerst ihren eigenen Ball und als zweiten Schlag den Ball des Teammitglieds spielen, um dann sich für einen Ball zu entscheiden, der abwechselnd gespielt wird. Eine selten gespielte, aber sehr unterhaltsame Spielform.

Sieger ermittelt

Mehr zum Thema DEL-Play-offs Die Adler verlieren Spiel vier gegen Ingolstadt mit 0:1 Mehr erfahren

Gewonnen haben das Turnier Thomas Fili und Nadja Werner, bestes und zweitbestes Nettoergebnis hatten Gordon und Philipp Schmelz und das Team Richard Warzawa und Silke Schreiber. Die Sonderpreise „Longest Drive“ gingen an Nadja Werner und Philipp Schmelz. „Nearest to the Pin“ gewannen Dr. Gisela Quel und Carsten Daub.

Im Anschluss an das Turnier fanden sich alle Golfer erst an der Bar unter den Arkaden und dann später bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Mediterranean“ ein. Dabei freute sich der neue Pächter – die Familie Gonalaki – die Turnierteilnehmer mit griechischer Küche verwöhnen zu dürfen.

Beide Lokalitäten haben ab sofort nicht nur für Clubmitglieder, sondern für Jedermann geöffnet – die Arkaden mit Getränken, kleinen Speisen und Kuchen täglich ab 11 Uhr und das Restaurant Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen ab 11.30 Uhr. red