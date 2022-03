Starkes Stück mit einer wichtigen Botschaft

Bensheim. Kann man der Polizei vertrauen? Wir alle kommen im Leben an einen Punkt, an dem wir einfach mit jemand anderem reden müssen. Doch Obacht, mit wem du sprichst! Wer am Samstagabend im Parktheater war, traf im Theaterstück „Die verlorene Ehre des (..)“ im Rahmen der Woche junger Schauspieler auf eine gelungene Darstellung der Gesellschaft in Bezug auf das Thema Vergewaltigung. Meiner Meinung nach ein sehr wichtiges und immer noch zu klein gehaltenes gesellschaftliches Problem in unserer heutigen Zeit.

In diesem 85-minütigen Stück wurden neben Vergewaltigung auch die Themen Geschlechterverteilung, Social Media und, wie bereits angedeutet, die Polizei mit eingebracht. Dies war meine erste Erfahrung mit modernem Theater und ich muss sagen, ich war von Anfang an gefesselt. Wesentlich haben dazu die schauspielerischen Leistungen beigetragen. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler sprachen mit Überzeugungskraft und einer starken Stimme.

Ihre Aufregung war ihnen fast nicht anzumerken. Mir fielen dann doch die zitternden Hosenbeine auf. Aber das möchte ich keinesfalls als negativen Kritikpunkt, sondern lediglich als Betonung der Nervosität aufzeigen. Hierbei haben sie auf jeden Fall meinen Respekt. Ich setzte mich in die erste Reihe, um die komplette Nähe spüren zu können und ich wurde nicht enttäuscht. Der flüchtige Augenkontakt mit den Schauspielern gab mir das Gefühl, angesprochen zu werden und direkt dabei zu sein. Einfach ein tolles Gefühl. Hier kann man direkt den Vergleich zu einem Film ziehen: noch nie hat es ein Film geschafft, auf diese Art mit meinen Emotionen und Gefühlen zu spielen.

Am Anfang hat mich die Szene mit dem unverschämten Verhalten des Polizisten seiner Kollegin gegenüber wütend werden lassen. Eine Unverschämtheit so mit seinen Mitmenschen umzugehen und sie dann auch noch wegen des Geschlechts herunterzustufen. Als sie anfing, im Laufe des Stücks immer mehr dagegen zu gehen, hat mich das sehr erfreut. Zeig ihm, dass du dir das nicht gefallen lässt! Diesen Satz hätte ich auch dem Opfer der Vergewaltigung gesagt. Durch das gesamte Stück zog sich eine sehr wichtige Botschaft: Durch die Verweigerung der Aussage des Opfers wird deutlich, dass in unserer Gesellschaft Frauen immer noch keine Stimme bekommen, unterdrückt und nicht ernst genommen werden.

Diese Message ist durch das Auftreten des Opfers am Ende leider kaputt gegangen. Die Frau wollte sich das gesamte Stück nicht zu der Tat äußern, wie es leider zu häufig auch im wahren Leben ist. Dadurch entwickelt man eine Wut gegen das System, da die Mehrheit Gerechtigkeit für die Frau fordert. Aus diesem Grund ist das Ende meiner Meinung nach nicht gut gelungen. In der kurzen Pause, bevor das Opfer heraustrat, erwartete das Publikum ein Ende und viele fingen an zu klatschen. Die Schauspielerin trat auf die Bühne und uns entgegen. Sie redete mit uns wie vor Gericht. Insofern verstehe ich den Sinn des Endes auch ein Stück weit: Wir sind die Richter und sollen über die Tat entscheiden.

Eventuell kann man hier auch ein Stück weiter gehen und vermuten, dass die Regisseurin Frauen damit auffordern will, die Stimme zu erheben. Dennoch hat dies mich nicht mehr gefasst. Die Aussage der Exfrau des Täters war mir zu lang und zu monoton vorgetragen. Im Gegensatz zu den anderen war dies nicht überzeugend und etwas langweilig. Währenddessen blieb mir Zeit, mir Gedanken über den Farbkontrast der Klamotten zu machen. Bis auf das Opfer trug jede Figur schwarze, weiße oder graue Kleidung. Dadurch kam das Stück sehr kalt und ernst rüber. Hat das Opfer durch die bunte Hose jedoch ihren kompletten Frieden im Leben gefunden?

Mir sind neben allem vor allem zwei starke Szenen im Kopf geblieben. Die detaillierte Beschreibung der Vergewaltigung aus Sicht des Täters und die Verlesung der Kommentare unter dem Post in Kombination mit der sichtlichen Verzweiflung des Polizisten. Zur Beschreibung der Tat und der schauspielerischen Leistung, die dahintersteckt, spreche ich ein großes Lob aus. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht wirklich einfach ist, so etwas überzeugend zu erzählen als Schauspieler.

Die Details und die sichtliche Nervosität des gespielten Täters fassten einen und – seien wir mal ehrlich – besonders bei einem sexuellen Akt hören viele ‚gerne’ zu. Im Publikum habe ich die Anspannung extrem gemerkt, es war sehr stark.

Sehr stark und meiner Meinung nach die energetischste Szene im ganzen Stück war die bereits angesprochene Choreographie der Schauspieler während der Kommentarvorlesung. Das Zusammenspiel von der immer schneller werdenden Vorlesung der Kommentare mit der dramatischen Musik, der Verzweiflung des Polizisten und der Überforderung des Täters waren genial. Diese überragende Sprechleistung der beiden Schauspielerinnen hat mich beeindruckt.

Als der Polizist den Stapel der Aktenordner umwarf, als Interpretation des Zusammenfalls der Ordnung im Leben aller Beteiligten, bekam meine Begleitung einen Aktenordner am Fuß zu spüren. Das fand ich super, denn hier habe ich wieder gemerkt: ich bin live dabei. Nach dem Stück habe ich mich noch mit meinen Begleitungen darüber ausgetauscht und sie brachten mich auf eine weitere sehr naheliegende Interpretation der Aktenordner. In einer Szene sahen wir, wie sie diese Ordner auch als Alkohol genutzt hatten. Sind diese Ordner also als Betäubungsmittel zu sehen, wie Alkohol in unserer Gesellschaft?

Wenn Sie noch wissen, durch was die Kommentare ausgelöst wurden, kommen wir jetzt zu meinem Anfang zurück. Ich erweitere mal die Frage: Kann man der Polizei und der Presse trauen? Kann man denn überhaupt jemandem trauen? Wir bekommen dadurch gezeigt, dass wir immer aufpassen sollten, wem wir was erzählen und welche Verantwortung wir tragen müssen, falls es eskaliert. Aber auch, welche Verantwortung wir haben über das, was uns erzählt wird. Das beste Beispiel dafür war in diesem Theaterstück die Szene des Polizisten und des Presseschreibers.

Am Applaus am Ende hat man die sichtliche Begeisterung des Publikums über das gelungene Stück gespürt. Eigentlich müsste ich hier im Plural sprechen, denn die Schauspieler sind ganze viermal auf die Bühne zurückgekehrt, da das Publikum nicht aufgehört hat zu klatschen. Auch im gesamten Stück hat das Publikum Gefallen gezeigt, da es durchgehend die Spannung mit gespürt und an den ‚richtigen Stellen’ mitgelacht hat. Hier also noch mal mein großes Lob an alle Beteiligten! mex