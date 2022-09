Bensheim. Der nächste Nachmittagsstammtisch der Bürgerhilfe findet am Freitag, 30. September, um 15 Uhr in der Vetters Mühle in Zell statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz Friedhofstraße. Von dort laufen die Teilnehmer zur Gaststätte.

Am Parkplatz in der Friedhofstraße wird auch um 14.45 Uhr eine Mitfahrgelegenheit zur Vetters Mühle angeboten, Interessierte sind wie immer willkommen, informiert Gundi Wagner vom Vorstand der Bürgerhilfe Bensheim. red